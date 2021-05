Digital oder in echt In Oberhausen gibt’s auf jeden Fall zwei Firmenläufe

Oberhausen. Die Agentur contact richtet in diesem Jahr zwei Firmenläufe aus, die Meldefrist läuft. Die erste Ausgabe ist digital, die zweite vielleicht real.

Am 3. Mai war es soweit: Der beliebte Viactiv-Firmenlauf startete – und zwar mit einem Anmelderekord! Schon jetzt haben sich über 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Lauf-Ereignis angemeldet und sammeln alleine oder für ihr Unternehmensteam so viele Kilometer wie möglich.

Die Zahl der Meldungen bestätigt: Nach über einem Jahr Corona ist das Bedürfnis nach Sport an der frischen Luft und der Wunsch nach Spaß im Team groß. Da unter den derzeitigen Bedingungen eine Durchführung als reale Gruppen-Veranstaltung noch nicht möglich ist, wird der Firmenlauf in zwei Saisons ablaufen. „Die Frühjahrs-Saison findet wie im letzten Jahr digital statt“, erklärt Norbert Lamb, Geschäftsführer der Oberhausener Agentur Contact, die den Lauf plant und realisiert.

Anmeldungen jederzeit

„Sie läuft bis 30. Juni und dient als Vorbereitung auf das große Ziel: den realen Firmenlauf am 2. September 2021 auf der gewohnten Strecke!“ Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auf der Website und im kostenlosen Newsletter informiert, ob der reale Gruppenlauf stattfinden kann. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine zweite digitale Ausgabe von Mitte August bis Mitte Oktober durchgeführt.

Wer mitmachen möchte, kann sich gegen ein Startgeld von fünf Euro pro Person und Saison anmelden und entscheiden, ob er nur an einer oder beiden Läufen teilnehmen will. Natürlich besteht die Möglichkeit, ganze Unternehmensteams anzumelden. Wann und wo gelaufen wird, richtet sich allein nach Lust und Laune der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die beliebte, rund sechs Kilometer lange Strecke, die u. a. entlang des Kanals verläuft, wurde eigens für Einheiten zum Firmenlauf präpariert und ausgeschildert.

Bei der digitalen Variante laufen die Teilnehmer alleine oder in Kleinstgruppen unter Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln. Ziel sind nicht die Zeiten, sondern das Sammeln von möglichst vielen Kilometern.

Radfahrer am Start

Dokumentiert werden die Ergebnisse über einen Screenshot einer beliebigen Fitness-App oder Smartwatch nach Beendigung des jeweiligen Laufs, die über einen Link hochgeladen werden. „Zur Langzeitmotivation gibt es verschiedene Herausforderungen, die absolviert werden können“, erläutert Marc Werken, verantwortlicher Contact-Projektleiter. „Auch bei der digitalen Version des Firmenlaufs werden die besten Einzel- und Teamleistungen am Ende entsprechend gewürdigt.“

Erstmalig können in diesem Jahr auch Radfahrer in einem separaten Wettbewerb teilnehmen. Zugelassen sind konventionelle Fahrräder als auch E-Bikes. Wer möchte, kann sich für beide Disziplinen anmelden und jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob er die Kilometer lieber per pedes oder mit dem Fahrrad Kilometer sammelt – zur Chancengleichheit in getrennten Wettbewerben. Die bisherigen Anmeldezahlen für das neue Rad-Angebot zeigen, dass die Veranstalter einen Nerv getroffen habe: über 250.

Mehr Kilometer schaffen

Unterstützt wird das neue Angebot durch die Zusammenarbeit mit radrevier.ruhr, der neuen Dachmarke für Radurlaub im Ruhrgebiet der Ruhr Tourismus GmbH. Auf der Website www.radrevier.ruhr sind 15 zwischen 30 und 70 Kilometer lange Fahrradrouten zu finden

„Im letzten Jahr haben Läuferinnen und Läufer aus rund 50 Oberhausener Unternehmen teilgenommen und 67.100 Kilometer erlaufen“, so Tom Fröhlich, Leiter Geschäftsbereich Markt der Viactiv. „Wir hoffen, dass wir das – auch durch die Rad-Alternative – steigern können.“

