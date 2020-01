HSG RW O TV verdient sich ein Remis in Kapellen

Oberliga, Damen

TV Biefang –

TV Witzhelden 23:27 (12:13)

„Für die Mädels tut es mir leid. Sie haben einem starken Gegner Paroli geboten, wurden aber nicht belohnt“, war Dieter Schölwer bis auf das Resultat mit dem Auftritt zufrieden. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erarbeiteten sich die TVB-Damen einen kleinen Vorsprung. Das 17:14 war nur von kurzer Dauer. Es folgte ein Negativlauf, und die Gäste nutzten die Ungeduld der Biefangerinnen zu einer eigenen 21:18-Führung. „Davon haben wir uns nicht mehr erholt. An Kondition hat es nicht gemangelt, vielmehr waren wir taktisch eingeschränkt“, gab’s für Schölwer ob der dünnen Personaldecke kaum Optionen.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (1), Hegemann (4), A. Rosenke (5/3), Sprick (3), Steinzen (4/3), P. Roesner (2), A. Häßler (2), Wilms (1), L. Döller (1).

Verbandsliga, Herren

TV Kapellen –

HSG RW O TV 29:29 (13:14)

Die Rot-Weißen überzeugten und verdienten sich den Punkt. „Eigentlich müssen wir beide mitnehmen“, war Krzysztof Szargiej mit dem Remis bedingt einverstanden. In dem engen Duell lagen die engagierten Rot-Weißen gut eine Minute vor dem Ende 29:27 vorn. Das sollte nicht zum Auswärtssieg reichen, weil der Tabellenfünfte zwei Fehler der Gäste gezielt nutzte und ausglich. „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Schade, dass wir in so einer komfortablen Situation nicht abgeklärter sind.“

HSG: Klein, Baumbach, Vöpel; P. Kerger (8/3), Wagner (5), Janduda (2), F. Krämer (1), Grieger (1), F. Hanenberg (7/1), Heitzer, Ostroga, M. Jany (2), Jankowski (3), D. Kerger.





Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

HC Wermelskirchen 25:20 (13:7)

Endlich! Die Zweitvertretung fuhr den ersten Heimsieg und damit auch den zweiten der laufenden Saison ein. „Absolut verdient. Die Mannschaft hat das gerade in der ersten Hälfte klasse gemacht. Besser hätten wir nicht starten können“, freute sich Sebastian Köster. Die TVB-Frauen standen in der Abwehr kompakt und trumpften im Abschluss auf. „Wir hatten auf alles die passende Antwort.“

TVB: C. Winstermann; Prchala, Kunz (1), Kottkamp, Ihlo, J. Winstermann (4), Klaude (2/1), Baum (2/2), Konopek (3), Gehrke (1), Krause (9/2).





Landesliga, Herren

HSG Hiesfeld/Aldenrade –

TB Oberhausen 31:25 (17:10)

An die gute Leistung des Pokalspiels gegen die HSG RW O TV knüpfte der TBO nicht ansatzweise an. „Dieser Kontrast ist krass. Ich verstehe es nicht und bin stocksauer. Wir lassen uns hier vermöbeln. Die erste Hälfte war eine glatte Arbeitsverweigerung“, sagte Tim Kullmann nach der verkorksten Vorstellung. Die Gäste präsentierten sich teilweise lustlos und ließen Zusammenspiel vermissen. Kullmann deutlich: „Abstiegskampf geht anders.“ Zu allem Überfluss kassierte Philipp Buschhorn in der Schlussphase die Blaue Karte wegen (angeblichen) Nachschlagens. Jetzt droht eine Sperre.

TBO: Klinger, Raths; Gelszat (1), Walgenbach, D. Lotz (6), F. Lauer (4), P. Buschhorn (5), Berkenfeld (3/1), M. Bennewirtz (2), Wolter (2), S. Krämer (2/1), Bartesch.