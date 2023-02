Holtener Schützen holen drei Titel auf Landesebene

Die Hotener Teilnehmer fühlten sich bei den Landestiteln des RSB in Gladbach richtig wohl.

Oberhausen. Die Grün-Weissen hielten sich in Mönchengladbach schadlos. Sophie Kühne, Carlo Schmitz und Jessica Jabs jubeln über Gold.

Die Bogenschützen des TuS GW Holten hatten sich mit 16 Teilnehmenden für die Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes qualifiziert. Der Rheydter TV in Mönchengladbach stellte 23 Scheiben für die zweitägige Meisterschaft mit mehr als 300 Gästen zur Verfügung. Den Auftakt machten am Samstag die Masterklasse sowie die JuniorInnen. Die Riege aus Oberhausen erzielte dabei sehenswerte Erfolge.

Von den 40 Qualifizierten bei den Herren Recurve-Master schickten die Grün-Weisen alleine fünf Teilnehmer in den Wettkampf. Mirko Swinnty verpasste mit drei Ringen das Podium und kam auf einen guten vierten Platz (557 Ringe), gefolgt von Frank Heinzen (554) und Andreas Angerstein (542).

„Alte Herren“ gut aufgestellt und auf dem Podium

Für die Mannschaftsaufstellung traf Sportleiter Swinnty wieder die richtige Entscheidung und kam mit dem Team Swinnty, Heinzen und Angerstein auf den zweiten Platz. Die Schützen Plautz und Schmidt kamen nicht richtig in den Wettkampf und fanden sich auf den Plätzen 25 und 35 wieder. In der Klasse Recurve-Master Damen erreichte Elena Winogradow den siebten Platz.

Bei den Recurve-Juniorinnen überzeugte Sophie Kühne mit 548 Ringen und nahm den Landesmeisterinnentitel entgegen. Elias Wahle startete in der Juniorenklasse mit soliden 275 Ringen. Im zweiten Durchgang ließ er einige Ringe liegen, konnte aber dennoch mit einem Ring Vorsprung den zweiten Platz halten.

Sophie Kühne überzeugte bei den Juniorinnen

Am Nachmittag gingen die Herren an die Schießlinie. In der Qualifikationsrunde mit 60 Pfeilen auf die 18 Meter überzeugten Carlo Schmitz (565 Ringe) und Lukas Winkelmeyer (574) und zogen ins Viertelfinale ein. Ergänzt durch Arne Metzlaff (Platz 16), der im ersten Durchgang weit weg von seinen Fähigkeiten war, dominierte die Herren-Mannschaft mit 68 Ringen Differenz auf das Bogenteam Cölln den Wettkampf und wurde Landesmeister.

Die ebenfalls angetretenen Schützen Niklas Repking und Marc Kathage konnten nicht ins Geschehen um die Finalrunde eingreifen.

Mit starken Ergebnissen im Viertelfinale zogen Winkelmeyer und Schmitz in das Halbfinale ein.

Der Routinier Schmitz erkämpfte sich mit einem präzisen Stechpfeil bei einem Gleichstand von 5:5 den Einzug ins Goldfinale. Winkelmeyer verlor das Halbfinale mit 2:6 und verhinderte somit ein rein grün-weisses Finale. Im Kampf um Bronze machte Winkelmeyer gegen Sebastian Kutheius vom Bogenteam Köln den Sack bei 7:3 zu. Carlo Schmitz musste auch im Goldfinale um jeden Pfeil ringen.

Wie schon im Halbfinale wurde das Match über einen Stechpfeil entschieden werden. Mit einer guten 10 gegen eine 9 des Bonner Schützen Rudolph Böhringer traf Schmitz zum Landesmeistertitel.

Jessica Jabs überrascht bei den A-Schülerinnen

Am Sonntag hatte Jessica Jabs in der Schülerinnen A-Klasse ihre Landesmeisterschaftspremiere. Die talentierte Schülerin stand vor der Pause auf Platz zwei. Im folgenden Durchgang war sie im Ergebnis stabiler als ihre Kontrahentin, schloss mit einem Ring Vorsprung ab und sicherte sich den Landesmeisterinnentitel.

Für die im März anstehenden Deutschen Meisterschaften des DSB in München werden mit Spannung die Quali-Zahlen erwartet.

