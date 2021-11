Holtener Hähne feiern Comeback nach langer Zwangspause

Oberhausen. Nach dem coronabedingten Ausfall der vergangenen Saison starteten die Bogenschützen von GW Holten endlich wieder in die Liga-Wettkämpfe.

Nach dem coronabedingten Ausfall der vergangenen Saison starteten die Bogenschützen von Grün-Weiss Holten als Ausrichter und Teilnehmer vor heimischem Publikum in die neuen Liga-Wettkämpfe. Auch wenn die Wettkämpfe streng nach den Corona-Schutzregeln ausgerichtet wurden, sah man bei der Begrüßung das Lächeln der Spieler unter dem Mund-Nasenschutz und merkte allen die Vorfreude an.

Den Anfang machte die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga. Die am Spieltag eingesetzten Schützen Frank Heinzen, Mirko Swinnty, Marc Kathage und Neuzugang Andreas Angerstein starteten den Spieltag mit einem 7:3 gegen eine starke Truppe aus Hamm. Die gewohnt hohen Ergebnisse ließen anfangs auf sich warten. Allen Teams waren die langen Trainings- und Wettkampfpausen anzumerken.

Im zweiten Spiel gegen den BSC Aachen aus dem Dreiländereck mussten die Holtener zurückstecken. Die Aachener packten ordentlich aus und gewannen mit 6:2. Doch die Grün-Weissen gingen mutig in die nächsten Begegnungen und gewannen souverän gegen die BSC Nordheide (6:0) aus Niedersachsen, die Schleswig-Holsteinische SG Norderstedt (7:1) und den rheinischen KKB Köln (7:1).

Umkämpfte Duelle

Ein Match auf Augenhöhe lieferten sich die Hähne gegen BB Berlin II und mussten sich im letzten Spiel knapp mit 4:6 geschlagen geben. Zu guter Letzt gab es ein umkämpftes Match gegen den SV GutsMuths Jena. Dank des guten 9,3er Schnitts je Holtener Pfeil ging das Spiel unentschieden aus. Grün-Weiss sicherte sich am Ende des Wettkampfs den zweiten Platz. Am zweiten Spieltag geht es für das Team ins Sportforum am Olympiastützpunkt Berlin.

Einen Tag später war die Rheinlandliga zu Gast in Holten. Die personell geschwächte zweite Mannschaft von GWH trat mit der Stammbesetzung Elena Winogradow und Fabian Märkert, sowie der 16-jährigen Liga-Debütantin Sophie Kühne und dem Neuzugang Sabine Angerstein an. Der Aufsteiger Stommelner BS aus dem Rhein-Eft-Kreis trumpfte im ersten Spiel der Grün-Weissen ordentlich auf, gab dem Team keine Chance ins Spiel zu finden und verbuchte drei klare Gewinnsätze für sich.

Fünf-Satz-Kampf mit dem Solinger SC

Gegen die Düsseldorfer Mannschaft BS Wilhelm Tell stand es im dritten Satz unentschieden. Doch die Landeshauptstädter drehten das Spiel zu ihren Gunsten. In der dritten Begegnung lieferte sich GWH einen Fünf-Satz-Kampf mit dem Solinger SC, den die Gastgeber mit einem 6:4 gewannen. Auch im folgenden Match ging es über die volle Distanz von fünf Sätzen, wo die Krefelder im letzten Satz den Sack zu machten. Das Team aus St. Tönis machte es den Holtenern ebenfalls schwer, doch am Ende stand das zweite Gewinnspiel in den Büchern. Gegen das Bogenteam Cölln packte GWH II noch einmal alles aus., verlor im letzten Satz aber unglücklich. Das Team schloss mit einem siebten Tabellenplatz ab und schaut optimistisch auf den zweiten Spieltag in Düsseldorf.

