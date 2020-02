Holten-Cup steigt mit 170 Talenten in Sterkrade

Oberhausen. Mit dem Holten-Cup steigt am Sonntag in Sterkrade eines der größten Bezirkswanderpokal-Turniere für Nachwuchs-Judokas im Bezirk Düsseldorf.

Am kommenden Sonntag, 1. März, findet mit dem Holten-Cup eines der größten Bezirkswanderpokal-Turniere für Nachwuchs-Judokas der U13 und U15 im Bezirk Düsseldorf statt. Mit rund 170 gemeldeten Kämpfern freut sich Gastgeber Judo-Team Holten über eine im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Teilnehmerzahl.

Der Verein ist Namensgeber und Ausrichter dieses Bezirkswanderpokal-Turniers für Judokas der U13 und U15, das es seit 2001 gibt. „Für die U13 ist es eines der höchsten Turniere in NRW“, erläutert JTH-Pressewartin Alexandra Hagenguth. Außer den rund 20 Vereinen aus dem Bezirk Düsseldorf sind auf Einladung des JTH außerdem die zum Bezirk Münster gehörenden Vereine JC 66 Bottrop, DJK Bottrop, PSV Bochum sowie Banzai Gelsenkirchen zu Gast.

Austragungsort ist die Günter-Stolz-Halle in Sterkrade

Der Holten-Cup wird in der Günter-Stolz-Halle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Oberhausen-Sterkrade ausgetragen. Start ist um 9.45 Uhr mit der männlichen U13; gegen 14.45 Uhr beginnen die letzten Kämpfe in der U15 weiblich.

Für Erwachsene beträgt der Eintritt zwei Euro, Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen einen Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Mehr Informationen auch unter www.judo-team-holten.de.