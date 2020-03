Oberliga, Damen

TV Biefang –

Rheydter TV 22:24 (11:14)

Nach einer ordentlichen ersten Viertelstunde gerieten die personell abermals dezimierten Biefangerinnen zunehmend ins Hintertreffen. Die Gastgeberinnen erlaubten sich im Angriff eine Reihe von technischen Fehlern, die der Tabellenzweite konsequent mit Tempogegenstößen bestrafte. Die Mannschaft von Dieter Schölwer hechelte auch im zweiten Durchgang dem Rückstand permanent hinterher. Der konnte zwar nach einer taktischen Umstellung in der Schlussphase verkürzt werden. Doch Rheydt ließ sich nicht mehr ans Bein pinkeln. „Man merkt schon, dass wir wieder improvisieren mussten und dadurch eben nicht so eingespielt sind. Die Abwehr hat es richtig gut gemacht. Vorne war die Fehlerquote einfach zu hoch“, resümierte der TVB-Trainer.

TVB: Groß, Geukes; Hegemann (3/2), A. Rosenke (2), Schlinkert, P. Roesner (4), A. Häßler (1), F. Pajenkamp (3), Klaude (1), Steinzen (7/4), Wilms, L. Döller (1).





Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

TD Lank 20:18 (7:10)

„Ich musste die Mädels erst einmal dezent darauf hinweisen, dass das Spiel schon begonnen hat“, war Sebastian Köster mit der schläfrigen Anfangsphase und dem daraus resultierenden 2:6 Rückstand (8.) ganz und gar nicht einverstanden. Eine frühe Auszeit und die Umstellung auf eine offensivere 5:1-Deckung fruchtete dann aber. Die TVB-Damen packten hinten nun endlich wesentlich konsequenter zu und generierten zunehmend Ballgewinne.

TVB-Damen II legten verschlafen los

Der fällige Ausgleich (48.) und die anschließende erstmalige Führung setzten noch einmal Kräfte frei. Mit Glück und Geschick retteten die Gastgeberinnen den Sieg ins Ziel. „Wille und Einsatz sind belohnt worden“, schloss der Linienchef erfreut über den Erfolg.

TVB: C. Winstermann; L. Pauly (3), Späh (3), Prchala (1), Kunz (2), Kottkamp (1), Ihlo (1), Klaude (1), Konopek (2), D. Gehrke (1), Krause (5/3).

Landesliga, Herren

TV Biefang –

TV Borken 30:15 (16:8)

Ihre mit Abstand beste Saisonleistung riefen die TVB-Herren am Samstagabend gegen den Tabellenzweiten aus Westfalen ab. „Ich bin ja selten sprachlos. Was die Truppe aber da geboten hat, war einfach nur der helle Wahnsinn. Wie im Rausch haben die Jungs gespielt“, traute Coach Christian Hoffmeister seinen Augen nicht.

Hoffmeister begeistert von seinem Team

Die Biefanger nahmen von Beginn an den Kampf an, packten gallig in der Abwehr zu und kamen so immer wieder ins Tempo. Borken blieb chancenlos, weil der TVB als Mannschaft restlos überzeugte. Torhüter Basti Braam mit 55 Prozent gehaltener Bälle und Fabi Klein als Toptorschütze verdienten sich Bestnoten.

TVB: Braam; L. Westerkamp (3), D. Benninghoff (2/1), F. Klein (12), Bongers (3), D. Rosin (3), Bongers, Neumann (1), Vollmer, I. Regolin (2), T. Neugebauer (2/1), Gehrke (1), Y. Schröder (1), K. Leprich.





SV Straelen II –

TB Oberhausen verlegt

Das Corona-Virus machte auch an diesem Wochenende nicht vor Spielausfällen halt. So wurde die Partie von Straelener Seite aus bereits am Freitag abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.