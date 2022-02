Hoch verloren: TV Jahn mit müden Beinen gegen Mettmann

Max Krämer (am Ball, hier in der Partie gegen SW Baskets Wuppertal) war mit 16 Zählern noch bester Werfer gegen Mettmann-Sport.

Oberhausen. Nachdem Sieg gegen Gräfrath waren zwei Tage später die Beine gegen Mettmann noch müde. Es setzte eine hohe Niederlage.

Oberliga Herren: TV Jahn Königshardt – Mettmann-Sport 55:80 (25:48): Die frischesten Beine hatten die Königshardter bei der deutlichen Niederlage im Heimspiel nach dem ersten Auftritt am Freitag nun sicher nicht. Den besten Job machten auch die Unparteiischen am Sonntagabend nicht. Dennoch muss die Mannschaft von Sebastian Küppers akzeptieren: Mettmann war in diesem Duell in allen Bereichen überlegen und gewann völlig verdient. Für die Tabelle bedeutet das erst mal nicht so viel, denn Solingen kann über den verlorenen direkten Vergleich nicht mehr vorbeiziehen, Platz drei ist dem TV Jahn sicher.

Ein Viertel lang versprach das Duell des Dritten und Zweiten der Tabelle spannend zu werden. Mettmann erwischte den besseren Start und zog binnen vier Minuten auf 10:2 weg. Küppers nahm die Auszeit und Jahn kam zurück ins Spiel. Martin Vontein aus der Distanz, dazu Lukas Heinen und Tilman Krusenbaum jeweils trotz Foul – verlegten aber jeweils den Bonuswurf.

Damit wäre die Geschichte des Spiels auch schon fast erzählt, denn offensiv wollte nach noch akzeptablem erstem Viertel so gut wie gar nichts mehr fallen. Mit einem 11:0-Lauf zog Mettmann auf 27:11 weg und erzielte damit eigentlich bereits die Vorentscheidung.

Trefferquote bei Jahn war schlecht

Denn auch wenn zwischendurch immer mal wieder ein Ball durch die Reuse segelte, zu inkonstant fielen die Würfe vorne. Dazu spielte und traf Mettmann auch einfach gut. Immer wieder fielen schwierige Würfe, dazu gesellten sich dann auch immer einfache, weil Jahn nicht permanent die nötige Aufmerksamkeit hatte. Die galt zu oft den Schiedsrichtern, die mit einer völlig undurchsichtigen Linie – im letzten Viertel hagelte es fast nur noch merkwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten – auch nichts für einen Spielrhythmus taten.

Jahn: Rzymski (2), Riedel (2), Heinen (9), Lohrengel (7), Krusenbaum (7); Te Heesen, Vontein (3), Deelmann (4), Küppers (2), Krämer (16), Overbeck (3), Gritzan (n.e.).

Weibliche Nachwuchs-Bundesliga: BasketGirls Ruhr – evo NB Oberhausen 56:71 (28:32): Die New Baskets ziehen in die Playoffs ein! „Das ist uns auch noch nicht so häufig gelungen“, freut sich Coach Ralf Weßlowski. Zu Beginn wechselte die Führung noch, doch ab Mitte des ersten Viertels setzten sich die New Baskets sukzessive ab und verteidigten diesen Vorsprung dann auch souverän das gesamte Spiel über. „Wir haben uns endlich auch belohnt“, freut sich der Linienchef über eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Chancen konsequent genutzt

Denn immer wieder erarbeiteten sich die New Baskets ihren Weg an die Freiwurflinie, während sich die Gastgeberinnen sehr auf ihre Dreier verließen und dort dann mit einer Quote von 18 Prozent (5 von 27) selbst verlassen wurden. NBO war vielseitiger und arbeitete sich insbesondere an den Brettern einen entscheidenden Vorteil.

Einfache zweite Chancen oder eben die Konsequenz, dass die Bochumerinnen zum Foul greifen mussten, sorgten für den entscheidenden Lauf zum Ende des dritten Viertels. Bochum bäumte sich noch einmal gegen die Niederlage doch NBO blieb wachsam und abgezockt! So wurde nicht gewackelt, sondern noch einmal mit einem eigenen Lauf das Spiel nach Hause gebracht.

Kommendes Wochenende gehen dann die Playoffs los. Sonntag, 13 Uhr wird gegen Braunschweig in der Halle Ost gespielt, danach geht es zum Auswärtsspiel. „Wir werden da nichts abschenken und werden alles probieren“, weiß Weßlowski um die Favoritenrolle, ergänzt aber: „Wir können ganz befreit aufspielen, das wird der Mannschaft gut tun.“

NBO: Öz (15), Dachmann (5), Lachmann (16), Tögel (5), Manten (14); Krocker (2), Antwerpen (2), Reffeling (10), Kapkac (2).