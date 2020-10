HC Sterkrade 75 muss sich mit Remis begnügen

Oberhausen. 28:28 des Sterkrader Bezirksligisten in Duisburg glich einer Achterbahn der Gefühle. TBO-Damen setzen dickes Ausrufezeichen.

In der Handball-Bezirksliga musste sich der HC Sterkrade 75 mit einem 28:28 (12:13)-Remis bei der HSG Duisburg-Süd begnügen. „Wenn man die ersten 45 Minuten betrachtet, muss man vermutlich von einem Punktverlust sprechen. Da wir aber 15 Sekunden vor Schluss einen plötzlichen Zwei-Tore-Rückstand egalisieren, nehmen wir den einen Zähler gerne mit“, war die von Hektik geprägte Partie für Coach Marius Bruckwilder eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Auf Seiten der nach wie vor personell dezimierten Sterkrader wechselten Licht und Schatten häufig. Nach einer 19:16-Führung (37.) erlaubten sich die Gäste wie schon in Durchgang eins zu viele technische Fehler und holten damit die HSG wieder zurück in die Partie. Die Schlussphase hatte es mit gleich drei Roten Karten (zweimal HSG, einmal HC 75) in sich. Christian Alleblas gelang zum Glück noch der Ausgleich.

Eine ordentliche Vorstellung bot der TuS 87/97 Alstaden im Gastspiel bei der DJK VfR Mülheim Saarn II. Allerdings kehrte der von Christian Saure betreute Drittletzte nach 60 Minuten ohne Ertrag zur Kuhle zurück und kassierte mit dem 18:23 (9:11) seine bereits fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Der HSC Osterfeld musste seine Partie bei der Reserve der DJK Styrum 06 II absagen. Ein Spieler der Bären unterzog sich wegen des Verdachts auf Covid19 einem Test. Das Ergebnis fiel glücklicherweise negativ aus. „Ich habe den Handballkreis, der das bislang richtig gut managt, kurzerhand informiert. Die Partie wird demnächst an irgendeinem Trainingsabend unter der Woche ausgetragen. Die Saison ist kompliziert, damit müssen wir aber nun mal leben“, so HSCO-Übungsleiter Ali Brandt.

Oberhausener Turnerbund-Damen setzen dickes Ausrufezeichen

In der Damen-Bezirksliga setzte Ligaprimus Turnerbund Oberhausen ein dickes Ausrufezeichen. Das Team von Linienchef Peter Funck entschied das Derby gegen die bis dato ebenfalls verlustpunktfreien Frauen vom Turnerbund Osterfeld glatt und souverän mit 25:16 (16:9) für sich.

Die Drittvertretung vom TV Biefang ergatterte beim SC Bottrop buchstäblich in allerletzter Sekunde ein achtbares 23:23 (16:11)-Unentschieden. Nichts zu holen gab’s dagegen für den HC Sterkrade 75. Der Aufsteiger blieb bei der DJK Tura 05 Dümpten chancenlos und unterlag mit 10:22 (5:12).