Oberhausen. In der Handball-Bezirksliga muss der HC Sterkrade 75 nach seiner deutlichen Heimpleite gegen Bottrop die Adler vorerst davon flattern lassen.

HC Sterkrade 75 kassiert gegen Bottrop erste Niederlage

Im Top-Spiel der Handball-Bezirksliga mussten sich die Handballer vom HC Sterkrade 75 dem Aufstiegsfavoriten DJK Adler 07 Bottrop beugen. Die Mannschaft von Coach Marius Bruckwilder kassierte unterm Strich verdientermaßen ihre erste Niederlage in der laufenden Saison. Die in ihrer kompletten Spielanlage reiferen Gäste setzten sich in der Biefang-Halle souverän und deutlich mit 28:20 durch.

„Chancenverwertung suboptimal“

Der HSC Osterfeld zog bei der Zweitvertretung vom SC Bottrop mit 21:26 den Kürzeren. „Wir müssen Woche für Woche in anderer Besetzung antreten. Unsere Chancenverwertung war ziemlich suboptimal“, wusste Linienchef Ali Brandt, woran es vordergründig haperte.

Erfolgreicher gestaltete der TuS 87/97 Alstaden sein Gastspiel beim HSV Dümpten 1992 II. Die Mannen von Jo Ceranek gewannen in der Nachbarstadt relativ ungefährdet mit 26:22.

In der Damen-Bezirksliga hatte der Turnerbund Oberhausen im Spitzenspiel beim HSV Dümpten 1992 das Nachsehen. Die TBO-Frauen mussten sich trotz kämpferisch guter Leistung dem verlustpunktfreien Ligaprimus mit 15:19 geschlagen geben.

Der Turnerbund Osterfeld gestaltete dagegen seine Partie bei der HSG Ve./Ru./Ka. II erfolgreich. Das Team von Volker Latza hatte über 60 Minuten alles unter Kontrolle und siegte deutlich mit 31:20.