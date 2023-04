Jessi Hegemann (hier in der Vorrunde gegen Witzhelden im Einsatz) verletzte sich jetzt im Training am Knie, eine genaue Diagnose steht noch aus. Sie wird auf jeden Fall Sonntag fehlen.

Handball am Wochenende HC. RWO will gegen den HSV Dümpten den Derbysieg

Oberhausen. Der ehemalige HC. RWO-Trainer Krzysztof Szargiej kommt mit dem HSV Dümpten in die Jürissen-Halle. Die Rot-Weißen haben noch eine Rechnung offen.

Oberliga, Damen: TV Witzhelden – TV Biefang (So 17): Beim Spitzenreiter, der sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg macht, haben die TVB-Frauen am späten Sonntagnachmittag ein verdammt dickes Brett zu bohren.

Allein das deutliche 21:29 aus dem Hinspiel gibt schon einen Fingerzeig auf das, was die Gäste erwartet. „Wir wollen schon, dass sie sich diesmal mehr anstrengen müssen. Im ersten Duell hat Witzhelden uns leicht und locker abgekocht. Das glich einem Schaulaufen“, erinnert sich Dieter Schölwer noch genau an die vorausgegangenen einseitigen 60 Minuten. Mit einem Altersdurchschnitt von weit über 30 Jahren stellen die Gastgeberinnen ein enorm erfahrenes Team, das mit allen Wassern gewaschen ist.

„Sie haben Struktur und die nötigen Mittel. Wir wollen an unsere Form von vor Ostern anknüpfen und hoffen auf einen Sahnetag. Dann können wir auch den TVW ärgern“, ist sich der TVB-Trainer sicher. Bitter: Jessi Hegemann verletzte sich ohne Fremdeinwirkung im Training am Knie – ein MRT steht noch aus. Damit fällt bei den Biefangerinnen nach Emily Milbach nun schon die zweite halblinke Rückraumspielerin längerfristig aus.

Zwei Ausfälle im halblinken Rückraum

Schölwer: „Für den Rest der Saison bekommen wir das irgendwie kompensiert. Aber wir müssen uns Gedanken machen, ob und wie wir reagieren.“

Verbandsliga, Herren: HC. RWO 22/88 – HSV Dümpten 1992 (Sa 19.30): Durch die Niederlage vor der Osterpause in Kapellen ist der Traum vom Aufstieg zwar ausgeträumt. Doch dadurch lassen sich die Rot-Weißen ihre bislang starke Saison nicht madig machen. „Wir sind Zweiter und wollen diesen Platz auch bis zum Ende verteidigen. Am Samstag können wir einen ganz großen Schritt machen, um dieses Ziel zu erreichen“, peilt Trainer Lars Jankowski in der Jürissen-Halle den Derbysieg an.

HSV-Trainer Krzysztof Szargiej kehrt an seine alte Wirkungsstätte in der Jürissen-Halle zurück. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Gegen die Mülheimer, die als Dritter lauern und bekanntlich vom langjährigen HC. RWO-Coach Krzysztof Szargiej betreut werden, wollen die Hausherren außerdem noch die offene Rechnung aus dem Hinspiel begleichen. „Da hatten wir nicht unseren besten Tag. Jetzt wollen wir es unbedingt besser machen“, so Jankowski, der womöglich tatsächlich mal aus dem Vollen schöpfen kann.

Verbandsliga, Damen: HC TV Rhede – TV Biefang II (Sa 16.30): Erst in dieser Woche kehrten einige Spielerinnen nach überstandener Erkältung/Grippe wieder in die Halle zurück.

„Die vorausgegangenen Trainingseinheiten waren jetzt nicht wirklich optimal, weil bei etlichen Mädels krankheitsbedingt einfach nicht an Handball zu denken war. Für Samstag hoffe ich aber, dass wir Rhede mit guter Einstellung und Lust begegnen“, möchte TCB-Coach Christian Nordmann den gastgebenden Tabellendritten gerne kitzeln. Johanna Wilms (Urlaub) und Lisa Pauly (privat) fallen aus.

Rhede mit einer guten Einstellung und Lust begegnen

Landesliga, Herren: TuS Lintfort – TV Biefang (So 16): Bleibt es bei den vorgesehenen zwei Absteigern, könnten die Biefanger mit einem Auswärtssieg den Klassenerhalt übermorgen vorzeitig eintüten. Lintfort als Vorletzter hätte dann keine Chance mehr, punktemäßig zum TVB aufzuschließen.

„Wir müssen in einer emotionsgeladenen und lautstarken Halle mit heftiger Gegenwehr rechnen. Lintfort hat sich noch längst nicht aufgegeben“, weiß Jörg Schwarz, dass seinen Schützlingen ein heißer Tanz bevorsteht.

So wirbt der TVB-Übungsleiter für Coolness, konzentrierte Abwehrarbeit und ansprechende Chancenverwertung. Bis auf den beruflich verhinderten Lukas Westerkamp kann der TVB mit voller Kapelle beim TuS antreten.

TuS Xanten – TB Oberhausen (So 18): Beim designierten Absteiger geht’s für den gebeutelten TBO vorrangig darum, dass sich hinterher kein weiterer Akteur ins Lazarett begeben muss.

„Ja, wir werden die Saison sportlich akkurat zu Ende bringen. Aber wir gehen eben kein Risiko mehr ein“, informiert TBO-Linienchef Tim Kullmann. Standen bislang des Öfteren auch angeschlagene Spieler auf der Platte, wird es das in den verbleibenden Partien nicht mehr geben. Jörn Grieger (Schulte) ist definitiv außer Gefecht gesetzt.

Tim Kullmann hadert mit der Ansetzung am späten Sonntag

Richtig fuchsig wird Kullmann wegen der Ansetzung am Sonntagabend: „Es erschließt sich mir nicht, wie man ein Landesliga-Spiel so ansetzen kann. Wir tingeln zur Unzeit am Niederrhein rum, während andere längst auf der Coach liegen.“

Landesliga, Damen: ETB SW Essen – TBO (Sa 16): Nachdem die TBO-Damen den Klassenerhalt vor Ostern eingetütet haben, kann das Team von Peter Funck ziemlich entspannt die kurze Auswärtsfahrt antreten.

Anders sieht die Lage beim ETB aus, dessen Ligaverbleib längst nicht in Stein gemeißelt ist. „Der Druck liegt allein bei unserem Gegner. Wir werden das Spiel wie jedes andere auch seriös angehen, weil wir uns keine Wettbewerbsverzerrung nachsagen lassen wollen“, sagt Funck.

