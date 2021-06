Hannah Zerwes (31), neu gewählte 1. Vorsitzende des Gesamtvereins Turnerbund Oberhausen 1989, sitzt am Dienstag, 04.05.2021, auf der Sportanlage an der Mellinghofer Straße in Oberhausen auf einem großen Vereinsemblem. Der Verein hat rund 600 Mitglieder in den Abteilungen, Fußball, Handball, Leichtathletik, Boxen und Dart. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services