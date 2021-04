Hannah Zerwes ist die erste Frau an der TBO-Spitze

Oberhausen. Die Jahreshauptversammlung des Turnerbundes Oberhausen an der Mellinghofer Straße findet in Corona-Zeiten unter freiem Himmel statt.

Führungswechsel beim Turnerbund Oberhausen, auf Dirk Gandner folgt bei den Grün-Weißen mit Hannah Zerwes erstmals eine Frau an der Spitze. Unter besonderen Bedingungen fand die Jahreshauptversammlung des TBO statt. Unter freiem Himmel wurde auf der heimischen Platzanlage an der Mellinghofer Straße auf dem Kleinspielfeld der neue Vorstand gewählt. „Hier ein großes Dankeschön an das Ordnungsamt Oberhausen, für den professionellen Austausch im Vorfeld, der die Durchführung erst möglich gemacht hat“, so der Verein.

Zu Beginn bedankte sich, in einer bewegenden Rede, der scheidende Vorsitzende Dirk Gandner bei den Mitgliedern für das Vertrauen in den letzten zwei Jahren. Aus privaten Gründen trat er nicht zur Wiederwahl an, was alle Mitglieder sehr bedauern.

Dank an den scheidenden Vorsitzenden Dirk Gandner

„Dirk hat in den letzten zwei Jahren, durch seine ruhige und besonnene Art, die Weichen zukunftsorientiert gestellt und viele Projekte angeschoben. Es war immer eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und er stand jederzeit für die Anliegen unserer Mitglieder zur Verfügung. Wir bedauern seinen Schritt sehr, aber können ihn sehr gut nachvollziehen“, heißt es aus Kreisen des Vorstandes.

Nach Entlastung des Vorstandes durch die Mitglieder, standen die Neuwahlen auf dem Programm. Hierbei wurde Hannah Zerwes vom scheidenden Dirk Gandner als Nachfolgerin vorgeschlagen. Ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen wurde sie somit zur ersten weiblichen Vorsitzenden des Turnerbund Oberhausen gewählt.

Zerwes: „Auch mal über den Tellerrand schauen“

„Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Person. Natürlich ist es eine Herausforderung die tolle Arbeit von Dirk weiterzuführen, der ich mich aber gerne stelle“, so Zerwes. „In den nächsten Jahren möchte ich das Vereinsleben weiter ausbauen, die Abteilungen stärken und vermehrt auf die Gewinnung von Kindern und Jugendlichen wertlegen. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadtsportbund liegt mir dabei sehr am Herzen. Gemeinsam mit meinem tollen Vorstandsteam werden wir einige neue Projekte angehen und vielleicht auch mal etwas weiter über den Tellerrand schauen.“

Die neue Führungsetage beim Turnerbund Oberhausen liest sich nun wie folgt, Geschäftsführender Vorstand, 1. Vorsitzende: Hannah Zerwes, 2. Vorsitzende: Hans-Peter Holletschek, 1. Geschäftsführer: Christian Wilke, Kassiererin: Monika Stieber; Erweiterter Vorstand, 2. Geschäftsführer: Thorsten Buschhorn, Beisitzer: Frank Holtkamp, Andreas Springer, Mesut Kücükarslan