Handball-Verbandsliga: HC. Rot-Weiß am Scheideweg

Oberhausen. Handball-Verbandsligist HC. Rot-Weiß erwartet am Samstag verlustpunktfreien Gast. TVB-Damen peilen gegen Witzhelde dritten Heimsieg in Folge an.

In der Handball-Oberliga der Damen erwartet der TV Biefang den TV Witzhelden am Sonntag um 16 Uhr in der Halle Biefang. Nach zuletzt zwei Heimsiegen hätten die Gastgeberinnen gegen einen dritten Streich nichts einzuwenden. Nur dürfte die Aufgabe gegen den Klub aus Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) ziemlich knifflig werden.

„Unser Gegner ist körperlich stark, hat gute Spielerinnen im Rückraum und am Kreis“, kennt Harry Mohrhoff die Stärken der Gäste. Seine Mannschaft muss mit Einsatzwillen und Konzentration wuchern. „Abwehrmäßig gilt es, Beton anzurühren. In der Vorwärtsbewegung dürfen wir uns diese unsäglichen Ballverluste nicht erlauben“, hebt der TVB-Coach mahnend den Zeigefinger.

Bis auf Johanna Wilms, die nach durchgeführter MRT immer noch auf eine Diagnose wartet, kann Mohrhoff am Sonntagnachmittag aus dem Vollen schöpfen.



Verbandsliga, Herren HC. RWO – HSG VeRuKa Sa., 19.30 Uhr: Die Rot-Weißen stehen nach fünf Spieltagen am Scheideweg. Die Ausbeute von 4:6-Punkten ist gewiss keine Katastrophe. Etwas besser hätte es zu diesem Zeitpunkt aber schon sein dürfen. Ob nun morgen Abend in der Jürissen-Halle zwei weitere Zähler auf der Habenseite dazu kommen, hängt nicht zuletzt auch von der Lernfähigkeit der Oberhausener ab.

„Wir haben konstruktiv über die immer wieder gleich auftretenden Fehler diskutiert. Die Jungs müssen sich in den entscheidenden Phasen einer Partie zusammennehmen“, spielt Krzysztof Szargiej auf die oft suboptimale Chancenverwertung an. Die muss gegen verlustpunktfreien Gast aus Duisburg unbedingt stimmen. „Die HSG ist ein Aufstiegsaspirant und wird uns richtig fordern“, weiß der Trainer. Lars Jankowski, Patrick Janduda und Tobi Schindler müssen weiterhin verletzungsbedingt passen. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Fabi Hanenberg.



Verbandsliga, Damen TV Biefang II – HSG Rade/Herbeck So., 14 Uhr: Die Biefanger Zweitvertretung bekommt es mit dem Topfavoriten zu tun. Die Gäste waren letztes Jahr schon klasse aufgestellt und haben sich für diese Saison nochmal mit drei Oberliga-Spielerinnen vom TV Beyeröhde II punktuell verstärkt.

„Bei uns muss vieles passen. Wir wollen aber selbstbewusst aufspielen und der HSG so lange wie möglich Paroli bieten“, wird es laut Alina Homburg an Gegenwehr nicht mangeln. Die TVB II-Damen haben keine Ausfälle zu beklagen.



Landesliga, Herren HSG Hiesfeld/Aldenrade II – TV Biefang Sa., 17 Uhr: Für Christian Hoffmeister steht die Rückkehr in seine langjährige sportliche Heimat an. „Das wird ein heißer, intensiver Tanz. Ich kann mir vorstellen, dass die Tagesform entscheidet. Wir brauchen Galligkeit und wollen ein vernünftiges Spiel aufziehen“, möchte der TVB-Linienchef nach 60 Minuten die Nase vorn haben. Damit würden die Bifis an den Hausherren dann auch in der Tabelle vorbei ziehen. Tobi Rölver, der immer noch an den Nachwehen eines Muskelbündelrisses laboriert, muss sich weiter in Geduld üben.



TB Oberhausen – TV Issum So., 15.30 Uhr: „So langsam sollten wir wirklich mal anfangen zu punkten. Ich weiß aber derzeit ehrlich gesagt nicht wie“, hat Tim Kullmann keine optimale Trainingswoche hinter sich. Grund hierfür ist die spärliche Besetzung während der Übungseinheiten. So werden am Sonntag in der heimischen Hans-Jansen-Halle gegen den Tabellensechsten Daniel Klinger und Martin Bennewirtz verletzungsbedingt definitiv ausfallen. Mehr als fraglich sind obendrein Kai Krampe (Rückenprobleme) und Jonas Zimmermann. (Hüftprobleme). „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, werden aber nichts unversucht lassen“, versichert der „Bomber“ mit einer Art Zweckoptimismus.