Hallen auf: Vereine und Sportler aus der Lethargie holen

Während der Profisport mit Mühe durch die Coronakrise taumelt, schlummert der Amateursport seit Beginn des zweiten Lockdowns vor sich hin – und droht aktuell in einen tiefen Winterschlaf zu verfallen. „Das ist sehr gefährlich, und wir dürfen das nicht zulassen“, fordert Uwe Plonka, Präsident des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV). Plonka ist einer von vielen Sportfunktionären aus NRW, die am pauschalen Amateursportverbot des Landes Kritik üben. Gemeinsam mit anderen Verbänden beteiligt sich der WBV an einer neuen Aktion des Landessportbundes (LSB): „#trotzdemsport“ heißt die Initiative, die Vereine und ihre Sportler aus der Lethargie holen soll.

Die Botschaft lautet: Sport ist nicht Teil des Problems, sondern der Lösung, Bewegung stärkt Gesundheit und Wohlbefinden. Mit einer Reihe kreativer Ideen für Kinder und Jugendliche wie Team-Wettbewerben oder Sportkursen zum Mitmachen wirbt der LSB. Eine App wurde entwickelt, mit der man seine Aktivitäten aufzeichnen und über die man sich mit anderen Sportlern messen kann. Für #trotzdemsport hat der LSB eine Million Euro in die Hand genommen. Mit „geballter Kraft“ möchte der Verband bewirken, dass Sport stattfinden kann.

Strukturen der kleineren Klubs bröckeln

Keineswegs wolle man bei den aktuell hohen Corona-Fallzahlen „auf Teufel komm raus“ einen Spielbetrieb forcieren, betont Plonka. Es gehe vielmehr darum, der Politik die große Bedeutung des Sports klarzumachen und sich für schrittweise Lockerungen einzusetzen. „Mein Eindruck ist, dass der Sport nicht genug Beachtung bekommt. Es wird zu wenig darüber gesprochen, wie wichtig Sport für die Gesellschaft ist.“ Es gebe kein relevantes Ministerium, das er nicht schon angeschrieben hätte. Über das soziale Netzwerk „LinkedIn“ kontaktierte er Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), und Plonka erhielt eine Antwort: „’Finde ich gut ;-)’ hat er mir geschrieben“, schmunzelt der WBV-Präsident.

Seine Sorge: Dauert der Winterschlaf noch lange an, verschlechtere sich nicht nur die Gesundheit und Fitness der Menschen. Auch die Probleme der Vereine, etwa Mitgliederschwund und Einnahmeverluste, könnten immer größer werden und die Strukturen der kleinen Klubs bröckeln lassen. Zumal es auch im Amateursport hauptamtliche Coaches und Funktionäre gebe, die auf Eis gelegt wurden. „Man darf nicht vergessen, dass es Schiedsrichter gibt, die ihre Einnahmen zum Leben brauchen.“

Das tut weh: Kinder und Jugendliche zu Hause

Doch am meisten weh tue es, dass Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben müssten. „Wir wollen der Politik klarmachen, dass wir unseren Sportlern etwas anbieten wollen, natürlich im Rahmen eines durchdachten Hygienekonzepts, um somit unseren Betrieb aufrecht erhalten zu können“, fordert Plonka, der die flächendeckenden Hallenschließungen kritisiert: „Es heißt: Kontakte verbieten, Hallen zu, das war’s. Das ist mir zu pauschal und nicht weit gedacht. Wir brauchen kreative Lösungen, dafür haben wir doch Politiker. Selbst eine Frau Milz ( NRW-Staatssekretärin Sport und Ehrenamt; d. Red. ), die immer sehr aktiv war, nimmt sich zur Zeit zurück. Es wird Zeit, dass sich endlich etwas tut.“