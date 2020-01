Oberhausen. Die Landesmeisterschaften waren ein großer Erfolg für Grün-Weiß Holten. Besonders stach ein junges Talent heraus.

GWH-Talent Felix Pape holt Gold und Landesrekord

Die Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes (RSB) im oberbergischen Lindlar standen für die Holtener Bogensportler unter einem guten Stern. Für die Meisterschaft hatten sich 18 Schützinnen qualifiziert. Gold und Landesrekord ging an Talent Felix Pape

Am frühen Samstag musste der grün-weiße Nachwuchs in den Jugend- und Juniorinnen-Klassen an die Schießlinie treten. Sophie Kühne konnte sich wieder in ihrem Ergebnis steigern. Die junge Schützin des Bundesjugendkaders verpasste mit nur einem Ring den Titel und erreichte mit 547 Ringen den zweiten Platz in der Jugendklasse.

Nur ein Ring weniger

Das Ergebnis der Drittplatzierten lag bereits 25 Ringe hinter der trainingsfleißigen Schützin. Ihre Vereinskameradin Marlene Gores wurde in dieser Klasse Siebte. Die männliche Jugend mit Simon Gores und Steven Twardy erreichten den 17. und 18. Platz. Die gemischte Jugendmannschaft mit Kühne, Gores und Gores kam auf den zweiten Platz.

Am nächsten Tag gingen die Masterklasse und die Schüler B in den Wettkampf.

Silber für Mirko Swinnty

Bei den Holtener Masterschützen erreichte Mirko Swinnty die Silbermedaille in einem engen Feld, gefolgt vom Viertplatzierten Frank Heinzen, der Swinnty um nur drei Ringen nachstand. Michael Plautz kam auf Platz 20. Mit der Mannschaft wurden die Masters Landesverbandsmeister.

Felix Pape, der als einziger in der Schülerklasse B startete, erwischte einen starken Tag. Mit 560 Ringen konnte er das Verfolgerfeld deklassieren und schoss auch noch einen Landesrekord, der seit elf Jahren Gültigkeit hatte. Die Landestrainerin des RSB, Julia Berdi, wurde bereits aufmerksam auf den jungen Nachwuchsschützen.

Am Nachmittag gaben sich die Damen und Herren die Ehre. In der Damen- und Herrenklasse wird vorab eine Qualifikation geschossen. Im Anschluss gibt es für die besten acht Schützinnen und Schützen ein Finalschießen.

Metzlaff und Schmitz nicht so stark wie gewohnt

Bei den Herren erreichte Lucas Winkelmeyer das Viertelfinale. Dort musste er sich mit einem Stechpfeil Dirk Tuchscherer aus Köln, der am Ende Bronze holte, geschlagen geben. Arne Metzlaff und Carlo Schmitz, eigentlich Aspiranten auf einen Finalplatz, konnten ihre Stärken diesmal nicht umsetzen und erreichten Platz neun und zehn. Niklas Repking kam auf den 19., Fabian Märkert auf den 23. Platz.

Erfolgreicher waren die Holtener Damen. Lea Spieker und Elena Winogradow erreichten das Viertelfinale. Während sich Spieker gegen die Oberhausenerin Breckmann mit einem klaren 6:0 durchsetzte, musste Winogradow gegen die letztendliche Goldmedaillengewinnerin Stephanie Wolber vom Bogenteam Köln mit 6:2 passen. Spieker kämpfte sich stark bis ins Goldfinale, wo sie Stephanie Wolber mit einem knappen 6:4 an sich vorbeiziehen lassen musste.

Die Mannschaft der Damen schaffte den Sprung auf das höchste Podest mit 47 Ringen Vorsprung auf den zweiten Platz.

In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wer die Reise zur Deutschen Meisterschaft in die fränkische Stadt Hof antreten darf.

Entscheidungen in der Liga stehen an

Am kommenden Samstag geht es für die erste Mannschaft der Holtener in Braunschweig um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Die zweite Mannschaft der Hähne kämpft in der Rheinlandliga am Sonntag um einen Relegationsplatz für den Aufstieg in die Regionalliga