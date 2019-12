Adventsschwimmen Guter Abschluss für PSV-Talente an der Wedau

Oberhausen. Der letzte große Wettkampf des Jahres war das Adventsschwimmen bei den FS Duisburg. Das genossen die PSV-Talente .

Die Freien Schwimmer Duisburg luden ins Schwimmstadion Duisburg zum 13. Adventschwimmfest ein und 411 Aktive des Schwimmsports folgten der Einladung zum an die Wedau. Darunter waren auch 22 Talente des Polizei-Sportvereins Oberhausen, bestehend aus 13 Aktiven der ersten Mannschaft.

Darunter waren Nico Baerwald (2007), Lea Böhm (2007), Hendrik Bielitzki (2007), Jamelia Drumm (2007), Angelina Dumrauf (2005), Constanze Lamert (2007), Cennet Birgül (2007), Clara (2005) und Nils (2007) Engelmann Nunez, Jana Jäckel (2007), Maxim Kroschka (2007), Shayenne Tetzner (2005), Tristan Spitz Leal (2007). Hinzu kamen neun Aktive der Auswahlmannschaft des Nachwuchsbereiches, darunter Emma Alferding (2010), Helena Bielitzki (2011), Moritz Birk (2008), Felix Dumrauf (2011), Lara Kaiser (2011), Nikita Kaslauskis (2008), Lena Mackowski (2008), Finja Neumann (2009), Lana Willerberg (2011).

Zahlreiche Rekorde in den Altersklassen

Neben zahlreichen Medaillen sammelten die Schwimmer auch noch viele Altersklassenrekorde. So erschwamm sich Emma Alferding den Rekord über die 200 m Lagen (3:37,74), Nils Engelmann Nunez sogar drei Rekorde, über die Schwimmstrecken 50 m Schmetterling (0:30,69), 100 m Schmetterling (1:10,60) und 50 m Rücken (32,99 sek.).

Auch für Jamelia Drumm lief es besonders rund, so war über die 50 m Brust nicht nur der Altersklasssen-Rekord des PSV drin, sie schaffte In 34,02 sek. auch den aktuellen NRW- und DSV-Altersklassenrekord einzustellen.

Sprintpokal war Höhepunkt

Besonderer Höhepunkt der Aktiven war in Duisburg der Sprintpokal. Dieser wird an diejenigen verliehen, die in drei verschiedenen 50 m-Strecken die schnellste Zeit erreichten. Siegreich für den PSV waren hier Nils Engelmann Nunez (1182 Punkte), Felix Dumrauf (286 Punkte) und Emma Alferding (668 Punkte)

Auch in den Staffeln war der PSV erfolgreich, die erste Mannschaft gewann hier in der Freistil- und Lagenstaffel mit Abstand. In der 4 x 50-Lagenstaffel sicherte sich PSV II knapp hinter dem zweiten Platz die Bronzemedaille.

Die Trainer der Ersten, Nils Dick und Stefan Wichert sowie die Trainer der Auswahlmannschaft des Nachwuchsbereiches, Robin Dehm und Thomas Spliethoff, waren hoch zufrieden mit den letzten Ergebnissen der Saison. Das gesamte PSV-Schwimmteam kann sich jetzt auf die Weihnachtsfeier mit der Ehrung der Vereinsmeister und auf die kurze Weihnachtspause freuen.

Der Medaillenspiegel der PSV-Talente

Die Medaillenübersicht der PSV-Talente (Gold/Silber/Bronze): Clara Engelmann Nunez (0/2/0), Emma Alferding (4/1/0), Felix Dumrauf (5/0/0), Helena Bielitzki (1/2/2), Hendrik Bielitzki (1/1/1), Jamelia Drumm (5/0/0), Jana Jäckel (0/1/1), Lara Kaiser (0/1/2), Lena Mackowski (0/1/0), Moritz Birk (4/2/0), Nico Baerwald (0/0/1), Nikita Kaslauskis (0/0/3), Nils Engelmann Nunez (6/0/0), Shayenne Tetzner (0/1/1).