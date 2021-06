Für den AKC in Paris: Tobias Heuser (l.) und Marlon Assing.

Kanu-Rennsport Gute Ergebnisse für AKC-Duo Assing und Heuser in Paris

Oberhausen. Beim Marathon-Weltcup in Paris zeigten die beiden AKC-Athleten Marlon Assing und Tobias Heuser sehr ansprechende Leistungen.

Beim Marathon-World-Cup in Paris fuhren Marlon Assing und Tobias Heuser vom AKC trotz der vergangenen schwierigen Trainingsmonate gute Ergebnisse ein.

In der „Short-Distance“-Strecke über 3,4 Kilometer mit drei Portagen belegte Assing im Finale der Herren Junioren den neunten Platz. Etwas schwieriger wurde es für Heuser, der sich bereits im Vorlauf der „Short-Distance“ einem Teil der Weltspitze stellen musste. Nachdem er hier die Qualifikation über den eingefahrenen Platz verpasst hatte, qualifizierte sich Heuser über die Fahrzeit für das Finale. Dort belegte er nach einem schnellen Start und guten Portagen Rang elf.

Mit einem Schreck begann 80 Minuten vor dem Start für Assing die Vorbereitung auf die 22,6 Kilometer lange Langstrecke der Herren Junioren. Bei der Kurzstrecke am Vortag hatte das Boot Schaden genommen und wies ein Loch im Unterschiff auf. Nach einer hastigen Flickaktion mit Epoxid-Knete und Klebeband und der Hoffnung, dass die Konstruktion noch rechtzeitig fest würde und hielte, ging es für ihn in den Wettkampf. Hier belegte der 18-Jährige in einem starkem Rennen Platz neun.

Mittags ging dann Heuser in einem aus 43 Starten bestehendem Feld bei hochsommerlichen Temperaturen auf die 29,8 Kilometer lange Strecke mit acht Laufportagen. Nach einem guten Start hielt der Alstadener in den ersten vier Runden gut unter den ersten zehn Startern mit, danach machte sich die Kombination aus hohen Temperaturen und den eingeschränkten Vorbereitungsmöglichkeiten in Oberhausen der letzten Monate bemerkbar.

Hier zeigte sich deutlich, dass in anderen von der Pandemie betroffenen Bundesländern und Nationen der Sportbetrieb von Hochleistungssportlern deutlich besser möglich war als in NRW. Trotzdem kämpfte sich der 21-Jährige Oberhausener durch und belegte einen guten 16. Platz.

