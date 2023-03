Guido Lohmann neu im Aufsichtsrat bei RWO

Oberhausen. RWO erweitert seinen Aufsichtsrat um einen bekannten Finanz-Experten, den Vorstand der Volksbank Niederrhein, Guido Lohmann.

Mit sofortiger Wirkung tritt Guido Lohmann als weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat von Fußball-Regionalligist RWO ein. Lohmann ist seit 2008 Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, zuvor war er als Bankvorstand u.a. für die Postbank und die BHW-Gruppe im In- und auch im Ausland tätig.

„Fußball ist neben Familie und Beruf einfach meine Leidenschaft. Ich bin ein Kind des Ruhrpotts und lebe auch die Mentalität des Ruhrgebietes. RWO steht wie kaum ein anderer Verein in der Region für genau das, was den Pott ausmacht: Bodenständigkeit, klare Kante, ehrliche Worte und harte Maloche sowie die Liebe zum Fußball,“ freut sich der Niederrheiner Lohmann, der einst beim SV Sonsbeck tätig war, auf die neue Aufgabe.

Damian Schröder, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ergänzt: „Mit Lohmann können wir die Finanzexpertise in unserem Gremium um die Sichtweise eines erfahrenen Bänkers ergänzen. Zudem ist er am Niederrhein, einem wichtigen Einzugsgebiet für RWO, bestens vernetzt, und passt auch menschlich zu uns. Ich bin mir sicher, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und unseren Verein gemeinsam finanziell und strukturell weiterentwickeln werden. Somit schaffen wir die Basis für die angestrebte sportliche Entwicklung in den nächsten Jahren.“

„Hier vor Ort für den Traditionsverein RWO Verantwortung übernehmen zu dürfen, freut mich und macht mich auch ein wenig stolz. Ich werde mich in den kommenden Jahren mit aller Kraft für den Verein und seine Mitglieder und Fans einsetzen“ so Lohmann.

U19 spielt Mittwoch im Niederrheinpokal

U19-Verbandspokal Viertelfinale: Borussia Mönchengladbach – RW Oberhausen (Mi 19): Weiter geht es für die Kleeblätter von Daniel Balk Mittwoch in Gladbach. „Wir sind natürlich der Underdog und wollen die Partie so lange wie möglich offen gestalten“, weiß der Trainer vor der Niederrheinpokal-Partie.

Auf Mick Matthes muss der Linienchef definitiv verzichten, alles weitere muss sich im Abschlusstraining zeigen. In der Bundesliga verloren die Rot-Weißen noch mit 1:4, doch Balk weiß: „Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.“ Beide Mannschaften starteten derweil siegreich in die Sonderspielrunde, Gladbach 6:2 gegen Bonn, RWO konnte mit dem 2:1 über Viktoria Köln ebenfalls Selbstvertrauen tanken.

Den Elfmeterfluch – bei einem möglichen Elfmeterschießen – den Balk in der U 15 noch aus der Rückserie im Kopf hatte, konnte Kapitän Kerem Yalcin ja am Wochenende brechen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen