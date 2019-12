Günter Szopinski: „So stelle ich mir ein Spitzenspiel vor“

Ein Wunsch, den sich die Verantwortlichen der Spvgg. Sterkrade-Nord im Vorfeld des Spitzenspiels gegen DJK Teutonia St. Tönis am vergangenen Sonntag geäußert haben, ging bereits vor dem Anpfiff in Erfüllung. War die Zuschauer gegen Kapellen-Erft (2:2) vor zehn Tagen doch eher enttäuschend, so fanden diesmal über 200 Besucher den Weg in den Nordler Park.

Unter den Zuschauern waren unter anderem auch Günter Szopinski und Markus auf der Heiden. „So stelle ich mir ein Spitzenspiel vor. Einfach klasse. Es ging rauf und runter“, war Szopinski, Buschhausener Ikone, von der Begegnung angetan. Dem konnte sich Markus auf der Heiden nur anschließen. Der frühere RWO-Torwart war seit 2016 Co-Trainer beim Oberligisten Schwarz-Weiß Essen, inzwischen ist er sportlicher Leiter beim Bezirksliga-Tabellenführer Blau-Gelb Überruhr. Die Essener gastierten zuvor bei den Sportfreunden Königshardt (0:0), von da aus fuhr „Rastelli“ zur Lütticher Straße. „Es war wichtig, dieses Spiel nicht zu verlieren und St. Tönis auf Abstand zu halten“, wusste auf der Heiden.

„Das gehört zu einem Topspiel auf höherer Amateur-Ebene einfach dazu“

Es waren intensive 90 Minuten -- mehrere Rangeleien inklusive. „Das gehört zu einem Topspiel auf höherer Amateur-Ebene einfach dazu. Meine Mannschaft kann daraus nur lernen“, befand Berg. Das schöne: Nach dem Spiel gingen die Kontrahenten fair uns seriös miteinander um. Die Spieler gaben sich die Hand und redeten über die Partie. „Es war schön, dass wir mit diesem Spiel Werbung für Sterkrade-Nord betreiben konnten“, schloss der Coach.

Nicht mehr Bestandteil der Mannschaft von Sterkrade-Nord ist Marc Walenciak. Der Mittelfeldspieler schloss sich vor knapp zehn Tagen dem FSV Duisburg an, einem Landesliga-Konkurrenten in der anderen Gruppe. Der 29-jährige folgt somit Sterkrades Ex-Trainer Markus Kowalczyk nach Duisburg.

„Wir haben immer offen und fair kommuniziert“

Der frühere Klosterhardter hat in dieser Saison noch kein Spiel für die Schmachtendorfer absolviert. Walenciak hatte im Sommer mit den Verantwortlichen um Trainer Berg abgesprochen, dass er aus beruflichen Gründen und wegen eines begonnenen Studiums kürzer treten müsse. Nun trat der FSV Duisburg an Walenciak heran. Daraufhin bat er Nord um die sofortige Freigabe. Der Verein ist dem Wunsch seines Spielers nachgekommen.

„Wir haben immer offen und fair kommuniziert. Marc hat sich immer ehrlich verhalten. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute“, so Berg. Beim 4:2-Sieg des FSV Duisburg in Remscheid vor gut einer Woche Tagen kam Walenciak bereits zu seinem ersten Einsatz. Beim 2:3 im Spitzenspiel gegen Jahn Hiesfeld am vergangenen Sonntag saß er 90 Minuten auf der Bank.