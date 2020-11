Großes Kino von einem Riesen an der Tischtennis-Platte

Wenn Thomas Pellny , Neuzugang beim T ischtennis Drittligisten SC Buschhausen 1912 , mit genau so viel Elan, Einsatz und Überzeugung ans Pult geht wie an die Platte – dann scheint die Zukunftsplanung für den 1,97 Meter großen Linkshänder aus Bergisch Gladbach schon einmal in die richtige Bahn gelenkt. Neben dem sportlichen Erfolg bei den Zwölfern feilt der 25-Jährige gerade an seiner Laufbahn als Lehrer für Mathematik und Wirtschaft.

Pellny begann wie viele Jungen erst einmal mit dem runden Leder. „Mit Tischtennis habe ich erst mit zehn Jahren angefangen. Mein damals bester Kumpel hat mich zur AG mitgenommen und dann habe ich lange parallel zum Fußball auch Tischtennis gespielt.“ Ein Glück: Wem Mathe in der Schule liegt, der hat Zeit, um drei Mal die Woche zum Tischtennis und zwei Mal zum Fußballtraining zu gehen, dazu die Spiele am Wochenende.

Als Jugendlicher Fußball und Tischtennis

„Einen Samstag habe ich eine Halbzeit gespielt, da haben wir hoch geführt und dann wurde ich ausgewechselt und bin zum Tischtennis gefahren“, lacht er. Kurz darauf entschied er sich dann aber endgültig für die kleinere Kugel und ist damit der einzige in der Familie. „Meine Mutter hat früher Basketball gespielt, mein Vater kommt so ziemlich alle Spiele von mir gucken“, hat es der Unterstützung keinen Abbruch getan.

Von 2006 bis 2012 spielte Pellny für den TTC Bärbroich , erst in der Jugend dann auch Landes- und Verbandsliga. Er war im Tischtennis eher ein Spätzünder, „mit 16, 17 Jahren kam ich das erste Mal in den WTTV-Kader “, von da an wurde es dann „richtig intensiv und professioneller.“

Ein schöner Sieg gegen Jonas Franzel

2012 folgte dann der nächstlogische Schritt, mit dem Wechsel zu TTC Rot Gold Porz und gleich nach dem Wechsel im Dezember der westdeutsche Meistertitel, gegen den späteren Zwölfer Jonas Franzel. Überhaupt kreuzten sich seine Wege nun immer häufiger mit denen der Buschhausener. „Das waren immer umkämpfte Duelle“, erinnert er sich. Einen bitteren Moment gab es allerdings am grünen Tisch. Porz stieg damals aus der Regionalliga West ab, weil die Zwölfer zwei Punkte gegen Fulda zugesprochen bekamen, weil die die Doppel falsch aufgestellt hatten.

Außerdem erreichte er in dieser Zeit das Achtelfinale der US Open (2017), den Westdeutschen Vizemeistertitel und den neunten Platz beim Bundesranglistenturnier (2018), und das obwohl seine große Spezialität eigentlich das Doppel ist. Vereinstreu wie er ist, wollte Pellny aus Porz eigentlich nie weg, 2019 rang er sich dennoch durch.

Bitterste Saison seiner Laufbahn

Es folgte die bitterste Saison seiner Laufbahn, denn aus dem Wunsch, 2. Bundesliga zu spielen, wurde nur zeitweise etwas. Pellny ackerte im Sommer hart an sich und übertrieb es dort. Das Knie zwickte gleich zu Saisonbeginn, er spielte trotzdem und machte dadurch alles nur noch schlimmer. „Es waren am Ende fünf oder sechs Spiele, aber ich hätte früher die Reißleine ziehen sollen“, weiß er heute.

Denn für den trainingsfleißigen, disziplinierten Athleten war absolut nicht klar, wie es weiter gehen würde. Sein vorhandlastiges, athletisches Spiel beinhaltet eben auch eine gute Beinarbeit, die Verletzung zog ihn ziemlich runter. „Ich war wirklich am Boden zerstört und da kam Michael Lange zu mir und hat mir immer wieder Vertrauen gegeben.“ Schon länger war 1912-Teammanager Lange an Pellny dran, diese Saison gelang ihm die Verpflichtung.

„Michael Lange hat mich wieder aufgebaut“

„Er hat mich wieder aufgebaut. Das ist auch der Grund dafür, dass ich jetzt gut spiele. Ich sehe mich als festen Teil der Mannschaft und habe die Lockerheit zurück.“ Den ersten Lockdown hat er viel für Krafttraining und Stabilisationsübungen verwendet, dann folgte das Lauftraining und die langsame Belastung im Sport. „Das war das erste Mal, dass ich überhaupt kein Tischtennis gespielt habe“, nutzt Pellny nun den zweiten Lockdown für Regeneration.

Neben dem Studium und dem Sport steht aktuell auch eine Vertretungsstelle an einer Realschule auf dem Plan. „Das ist aktuell ein sehr ungewohntes Schulleben“, vertritt Pellny aktuell in Mathe und Sport. Nach abgeschlossenem Studium soll es dann Mathe und Wirtschaft sein, nach seinem Bachelor in Mathematik probierte er sich in der Wirtschaft, aber „das hat mir nur so okay gefallen, mir hat der Kontakt zu Menschen gefehlt.“

Eine Symbiose mit den „Zwölfer-Ultras“

Deutlich besser gefällt ihm seine neue Mannschaft. „Wir haben ein super Team, sind ausgeglichen besetzt und können jeden schlagen“, fasst er zusammen. Auch der gute Start „macht Laune“ und motiviert, sich auch jetzt noch fit zu halten. Sollte wirklich nur eine Hinrunde gespielt werden – und danach sieht es aus – dann haben die Zwölfer gute Chancen, oben mitzureden. „Ich hoffe, wir können bald wieder spielen, mit Zuschauern und der richtigen Atmosphäre, ich brauche das“, spricht er die Symbiose der begeisterungsfähigen „Zwölfer-Ultras“ und mit seinem intensivem Spiel an.