Große Auswahl: Oberhausen kürt seine besten Sportler

Oberhausen. Die Auswahl der Nominierten für die große Party in der Luise-Albertz-Halle kann sich wahrlich sehen lassen

Die Sportgala am 25. November in der Luise-Albertz-Halle ist wie immer der gesellschaftliche Höhepunkt im Oberhausener Sportgeschehen. Dort werden traditionell und stilbewusst die besten Oberhausener Sportler des Jahres ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche erstklassige Athletinnen und Athleten sowie Mannschaften nominiert, die berechtigt stolz auf das Sportgeschehen in unserer Stadt machen.

Joshua Abuaku ist ein Weltklasse-Athlet über 400 m Hürden geworden. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Flatemersch / imago/Beautiful Sports

Denn trotz oft schwieriger Bedingungen in einer nicht auf Rosen gebetteten Stadt, gelingt es vielen (auch der Verwaltung) die nicht immer optimalen Voraussetzungen mit Talent und Einsatz wettzumachen. Heraus kommen Leistungen, die von der nationalen Klasse bis in die Weltspitze reichen.

Die Nominierten, Männer:

Joshua Abuaku: Der Sportler des Jahres von 2021 ist in der Weltspitze angekommen. Über 400 m Hürden stand er im WM-Finale und wurde Deutscher Meister. Beim ISTAF-Sieg in Berlin lief er mit 48,12 sek. persönliche Bestzeit, ebenfalls Weltklasse.

Timo Schaffeld: Der Triathlet, Altersklassen-Weltmeister von 2018, ist in seinem ersten Jahr bei den Profis sofort durchgestartet. Er wurde Deutscher Meister und schaffte bei der EM über die Ultra-Distanz eben bei jenen Profis Rang 20 und schloss erstmals unter acht Stunden ab.

Niklas Heuser: Der AKC-Kanute ist seit Jahren stabil in der deutschen Spitze zu finden, diesmal kommt er mit dem DM-Titel im Zweier über 1000 und 500 m in die LAH.

Caroline Heuser trägt Weltmeister- und Europameister-Ehren. Foto: Verein

Frauen:

Caroline Heuser: Das Ausnahmetalent des AKC startete in diesem Jahr die nächste Leistungsstufe: WM-Sieg über 1000 Meter und Europameistertitel über die 500 und 1000 Meter für die Sportlerin des Jahres 2022.

Marie Sophie Stern: Die Badmintonspielerin von Sterkrade-Nord glänzte mit DM-Bronze im U22-Doppel und ist Erste der deutschen U19-Rangliste Damendoppel.

Mannschaften:

Silver Stars: Die Cheerleader aus dem SC Buschhausen 1912 sind Europameisterinnen und vertreten Deutschland bei der WM in Orlando/Florida.

BC Oberhausen: Der Deutsche Poolbillard-Rekordmeister, Gewinner schon im Vorjahr, wurde zum zweiten Mal in Folge erneut Deutscher Meister.

Judo-Team Holten: Im dritten Jahr der Zweitligazugehörigkeit gelang der Truppe um Cheftrainer Ralf Najdowski der Titelgewinn.

Beim Sponsorentreff der Sportgala in Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Beim Sponsorenempfang im Vorfeld der Sportgala wurde den Unterstützern das Programm vorgestellt und selbstverständlich bedankte sich Stadtsportbund-Präsident Manfred Gregorius gemeinsam mit seinem Team für die kontinuierliche Unterstützung.

Sponsorenkreis hat sich erweitert

Besonders freut sich der SSB, dass das Westfield Centro als Hauptsponsor zur Sportgala zurückgekehrt ist und bedankte sich herzlich bei Center-Manager Andreas Ulmer. Mit Höppner Event und Hautnah Dessous konnte zwei weitere Sponsoren gewonnen werden, so dass Gregorius Chris Höppner und Melanie Schmitz-Brackmann im Kreise der Anwesenden begrüßen durfte

