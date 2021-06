Gold und Silber: Die Fillers international ganz vorn

Oberhausen. Gold für Joshua Filler, Silber für seine Frau Pia. Die beiden BCO-Spieler genossen den Auftritt bei der Eurotour nach 16 Monaten Pause.

Joshua Filler vom Poolbillard-Bundesligisten BC Oberhausen gewinnt die Eurotour in Österreich, seine Frau Pia schaffte dort einen hervorragenden zweiten Platz bei der Damen-Eurotour. In Sankt Johann im Pongau trafen sich 187 Herren und 40 Damen, um endlich wieder die Eurotour-Rangliste zu starten – nach 16 Monaten Wettkampfpause.

Die WM-Teilnehmer mussten für fünf Tage in häusliche Quarantäne, da sie aus dem Hochrisikoland England kamen. Somit musste neben Pia und Joshua Filler auch der dritte BCO-Spieler im Bunde, Marc Bijsterbosch, in Isolation, um nach einem negativen Corona-Schnelltest an dem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen.

Bijsterbosch und Filler spielten sich durch die Vorrunde und qualifizierten sich für die letzten 32. Bijsterbosch siegte gegen Sawicki (9:5), Steinlage (9:1) und Fortunski (9:2). Filler bezwang Wieme (9:1), Koehler (9:2) und Papageorgiou (9:5).

Bijsterbosch schied in der ersten K.o.-Runde aus

Somit ging es am Samstagabend in die K.o.-Runde, in der sich Bijsterbosch mit 2:9 gegen den ehemaligen Mosconi-Cup-Spieler Ekonomopoulos verabschiedete. Besser machte es Filler, zog er doch mit einem 9:4 gegen van Lierop in die Runder letzten 16 ein.

Mit Siegen gegen Pehlivanovic (9:2), einem hauchdünnen 9:8 gegen den World-Pool-Masters Siegers Kazakis und einem 9:6 gegen den Spanier Sanchez Ruiz, wartete im Finale der Österreicher und mehrmalige Welt-Cup-Sieger Mario He. Es sollte bis zum letzten Spiel dauern, bis der Sieger feststand und es war: Filler vom BCO.

Filler: „Während das Break im Halbfinale hervorragend war, wollte es mir im Finale nicht so gelingen. Mit viel Kampfgeist hatte ich schließlich das glücklichere Ende auf meiner Seite. Diesen Sieg widme ich meinem ersten Unterstützer und Freund, Andreas Sommer, der viel zu früh von uns gegangen ist. Dies war die erste Eurotour, die er mich spielen ließ und genau hier meine zweite Eurotour zu gewinnen, macht mich stolz und auch nachdenklich.“

Neben den Herren waren auch die Damen dabei. Pia Filler kassierte zum Auftakt eine Niederlage gegen die Österreicherin Lena Primus (5:7), darauf aber folgten drei Siege gegen Bachmeier (7:2), Riegler (7:5) und Stateczny (7:6). Das war die Endrunde und sie lief so: L16 gegen Ina Kaplan (7:4), VF gegen Chantal Stadler( 7:4) und HF gegen Amalia Matas ( 7:5). Damit stand sie in ihrem ersten Finale bei der Euro-Tour. Dort verlor sie nach großem Kampf gegen die Slowenin Ana Gradisnik in einem Match mit einigen nervösen Fehlern knapp 5:7 und muss somit weiterhin auf ihren ersten Eurotour Sieg warten.

Pia Fuller hadert mit vergebenen Chancen im Finale

Filler: „Da Joshua diverse Einzelturniere am Stück in Europa spielte, fehlte mir zuletzt selbst ein wenig das Training an den Tischen. Mein erstes Eurotour-Finale möchte ich am liebsten schnell vergessen, boten sich mir doch goldene Chancen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen