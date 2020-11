Genia Milchin: „Tischtennis hat immer seinen Platz“

2:0 führten die Buschhausener in Schwarzenbek, da drehte Genia Milchin das Spiel nach verlorenem ersten Satz gegen Moritz Spreckelsen und ging 2:1 in Front. Die Sätze vier und fünf verlor er jeweils mit 11:13. Es gab Spiele in den vergangenen elf Jahren, in denen der aktuelle Kapitän das Trikot der Buschhausener trägt, da hätte man ihn gleich nach Hause schicken können. Doch mittlerweile ist er Führungsspieler, Leistungsträger und legt den Schalter um. Das zweite Duell des Tages gewann er, Buschhausen das Spiel 8:2 und es sollte bis zur Unterbrechung die einzige Niederlage der Saison bleiben.

Der gebürtige Moldawier kam mit vier Jahren nach Düsseldorf und kurz vor seinem zehnten Geburtstag zu seinem Sport und verliebte sich quasi im Vorbeigehen. „Ich war mit meiner Mutter einkaufen und kam an meiner Grundschule vorbei. Da spielte ein Freund aus der Nachbarschaft an der Platte und weckte mein Interesse.“ Als er das zuhause seinem Vater erzählte war klar, wenn dann aber richtig: Mit Verein und Privattrainer. Für Milchin damals eine klare Entscheidung: „Bevor ich Hausaufgaben mache…“

Sein Vater, ehemaliger Boxer, hatte selbst seine Qualitäten mit dem kleinen Zelluloidball, so hatte Milchin von Beginn an zahlreiche Duellanten und Lehrer. Sein erster Verein war Rheinland Werften in Düsseldorf, nach knapp zwei Jahren im Verein kam er auch zum Stützpunkttraining. Dort wurde erst einmal sein Spiel umgekrempelt. „Der Privatlehrer war aus Russland und daher war mein Spiel zu Beginn auch sehr rückhandlastig. Die klassische russische Schule“, lacht Milchin.

Milchin spielt immer spektakulär

Die Vorhand war damals seine große Schwäche, beim Stützpunkt des Westdeutschen Tischtennisverbandes (WTTV) wurde das geändert. „Das war richtig schwierig und hat bestimmt zwei Jahre gedauert“, erinnert er sich und ergänzt, „dafür kann ich jetzt beides.“ Das kann man so sagen: Milchins Spiele sind immer spektakulär, schnell, auf Angriff. „Ich bin ein Angreifer, obwohl mir Abwehr immer Spaß gemacht hat und ich immer einen Noppenschläger dabei habe.“

Das gefiel auch Bayer Uerdingen, die den damals 15-jährigen Milchin sahen und für die Oberliga haben wollten. „Das war mein erster Verein in einer höheren Herrenklasse.“ Bis zur Saison 2008/09 spielte er sogar zweite Bundesliga in Hagen. „Wir sind damals aufgestiegen und es gab das klare Signal vom Verein, dass die Mannschaft verstärkt werden sollte.“ Für Milchin war es die letzte Saison in Hagen, er wechselte nach Buschhausen, hatte aber immer auch den Ruf an sich kleben, nicht gerade pflegeleicht zu sein. „Michael Lange hat mich in vielen Gesprächen überzeugt. Es war nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, sondern das Gefühl hat in erster Linie gestimmt.“

Mit Christian Strack den idealen Doppelpartner gefunden

Es sollte ihn nicht täuschen, denn mittlerweile steht Milchin bei 194 Pflichtspielen und hat in Christian Strack seit der Saison 2012/13 auch einen idealen Doppelpartner an Bord. 126:29 ist ihre Bilanz.

Hier nimmt sich der Kapitän zurück: „Da bin ich gar nicht so aktiv, meistens spiele ich den ersten spinnigen Ball und dann brauche ich jemanden, der abschließen kann. Wir gehen super aufeinander ein und spielen beide sehr taktisch, aber eben auch auf Angriff. Wir sind ein Allrounderdoppel“, fasst er die Zahlen in Worte.

Doch auch im Einzel läuft es wie bereits erwähnt gut: Ins untere Paarkreuz gerutscht, steht er bei 7:1. „Es ist ein großer Unterschied, oben oder unten zu spielen. Oben ist eine eigene Liga für sich“, stellt er klar. Viele Teams setzen oben auf teure ausländische Profis, „wir haben keinen Standard-Dreier oder -Vierer.“ Das mache die Zwölfer diese Saison auch aus: „Der Erfolg gibt Michael [Lange] ja auch recht, wir sind insgesamt schwer zu schlagen. Klar wollen alle in Führung gehen, aber wir können überall punkten.“ Wie beispielsweise im letzten Duell mit Velbert II, als die Mannschaft ein 0:2 noch zu einem 6:2 drehen konnte.

Lange Laufbahn und fast nie verletzt

Im Schatten des Erfolgs stellen sich bei dem mittlerweile 32-jährigen auch die ersten Wehwehchen ein. „Ich war aber trotz des eher aufwändigen Spiels fast nie verletzt.“ Gerade einmal zwei Meisterschaftsspiele verpasste er. Mittlerweile hat er sich nach abgeschlossenem Studium in Bonn dort selbstständig gemacht.

„Yomaro“ heißt die Franchise-Firma und bietet Frozen Yoghurt an. „Ich habe mich auch für die Selbstständigkeit entschieden, weil ich die Freiheiten habe, weiter Tischtennis zu spielen“, erklärt er. „Tischtennis hat immer einen Platz in meinem Leben und dafür muss man Abstriche machen und genau so lange werde ich spielen.“