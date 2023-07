Gasometerlauf: OTV spendet 1200 Euro für den guten Zweck

Oberhausen. Beim Gasometerlauf stehen keine Zeiten im Mittelpunkt, sondern die Freude am Laufen. Nun hat der OTV den Spenden-Scheck übergeben.

Der alljährliche Gasometerlauf des Oberhausener Turnvereins hat längst seine treuen Liebhaber gefunden. Seit der allerersten Veranstaltung, in diesem Jahr zum 28. Mal, fungiert dieses sportliche Ereignis nicht als Wettkampf gegeneinander, sondern als Gelegenheit, Gutes zu tun – als Benefizveranstaltung. So ist das Alter der Teilnehmer immer breitgefächert – vor vier Wochen beim Lauf lag es zwischen drei und 85 Jahren.

Dabei entscheiden die Teilnehmer:innen selbst, ob sie Laufen, Walken, Spazieren gehen wollen bis auf das Dach der Tonne, immerhin sind damit 592 Stufen zu bewältigen. Belohnt wurden die kleinen und großen Sportler:innen nach Ankommen im Ziel mit Gegrilltem und Getränken. Viele nutzten die Gelegenheit zum Fachsimpeln, alle sprachen den Organisatoren der Veranstaltung viel Lob aus.

Trikot der Handball-Nationalmmanschaft wurde versteigert

Die Übergabe des Erlöses aus dem Gasometerlauf des OTV. Foto: OTV

Belohnung in Form von Medaillen gab es in diesem Jahr wieder nicht, stattdessen konnten der Organisation „Oberhausen hilft“, die sich für Oberhausens Partnerstadt Saporishja in der Ukraine einsetzt, 100 Euro überwiesen werden. Als alle wieder vor Ort waren, begann die Versteigerung eines Trikots der Handball-Nationalmannschaft mit den Unterschriften der Handballer – satte 185 Euro konnten hierfür eingenommen werden. Dieses Geld fließt ein in die Spendensumme für das Ambulante Hospiz.

Nun konnte die für das Hospiz erarbeitete Spendensumme aus dem Erlös der Veranstaltung übergeben werden. Stellvertretend für das 23-köpfige Organisationsteam überreichte Detlef Sonntag mit einem herzlichen Dank an das Helferteam Petra Podubrin den „symbolischen Scheck“ in Höhe von 1200 Euro. Das Geld wird für die Hospizarbeit signifikant eingesetzt.

Das „Ambulante Hospiz“ hat sich die Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden und Trauernden zur Aufgabe gemacht. Die Mitarbeiter handeln allesamt ehrenamt-lich und werden regelmäßig fortgebildet. Das Hospiz arbeitet kostenfrei und finanziert sich durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Weitere Infos gibt es unter: www.hospiz-oberhausen.de.

