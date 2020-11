Fußball und Corona: Karneval ist eine Spieltag-Option

Oberhausen. Einen Spielbetrieb wird es in den Ligen des FVN frühestens Mitte Januar 2021 wieder geben. Dementsprechend muss der Spielplan angepasst werden.

Seit vergangenem Donnerstag steht fest, dass der Ball am Niederrhein auch im Dezember ruhen wird. So hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) entschieden, dass die Unterbrechung der Saison 2020/2021, zuvor bis zum 30. November, auf den Dezember ausgeweitet wird. Einen Spielbetrieb wird es in den Ligen des FVN frühestens Mitte Januar 2021 wieder geben.

Dietmar Henze , Vorsitzender des Fußballkreises 10 Oberhausen/Bottrop , betont, dass auch er hinter der Entscheidung steht: „Ich halte die Entscheidung für richtig, und habe ja auch selbst dafür gestimmt.“ Der Fußball könne „nicht ein ständiges Hin und Her liefern, sondern müsse den Vereinen Planungssicherheit an die Hand geben. Das sei mit dem Stichtag 23. Januar nun geschehen, auch wenn Henze weiß: „Natürlich ist das bis dahin erst einmal graue Theorie. Da schauen wir natürlich in die Glaskugel.“ Wenn ab diesem Datum gespielt werden könnte, würden erst einmal die im November und Dezember angesetzten Spiele anstehen.

„Die Situation im Kreis ist so komfortabel“

Die insgesamt sechs Wochenenden im November und Dezember ohne Spielbetrieb beeinträchtigen natürlich auch die Spielpläne in den Ligen des Kreises 10, wenngleich mit Allerheiligen und Totensonntag zwei spielfreie Sonntage in diesem Zeitraum liegen. Fußball-Ausschussvorsitzender Martin Schürmann wird sich demnächst daran machen, den Spielplan anzupassen. „Die Situation im Kreis ist so komfortabel, dass wir nicht über eine Verlängerung nachdenken müssen. Wir könnten es regulär bis Mitte Juni schaffen, haben uns aber die Option vorbehalten, bis Ende Juni zu verlängern.“ Schürmann ist heilfroh, dass ihm und dem Kreis etwa die Bewältigung einer Klasse wie Oberliga Niederrhein mit 23 Vereinen erspart bleibt.

Ungeachtet dessen: Die Schulferien sind ja fest im Kalender, da werden im Juniorenbereich keine Spiele angesetzt. Komplette Spieltage am normalerweise immer freien Karnevalswochenende hat Henze hingegen fest im Kalkül. Da an diesen sonst tollen Tagen coronabedingt nicht wie üblich gefeiert werden dürfte, ließe sich da durchaus ein Spieltag ansetzen.