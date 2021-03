Fußball im Netz: Großes Turnier in Oberhausen

Oberhausen. Erster großer Online-Cup für Fußballfreunde und Gamer im Centro: Viele Oberhausener sind daran beteiligt.

Gute Nachricht für alle Gamer, Fußballspieler und Fans des runden Leders: Bei der ersten Centro-City-Championship (CCC), dem großen Online-Cup für Oberhausen und die Region Rhein-Ruhr, können sich alle Spielbegeisterten über die Qualifikationsrunde am 13. und 14. März bis in das Live-Finale im Centro am 20. oder 21. März kämpfen und zeigen, was sie an der PlayStation 4 bei FIFA 21* draufhaben.

Die Teilnahme ist kostenlos, mitspielen kann jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist. Am 13. März starten um 14 Uhr die Quali-Matches, bei denen die Teilnehmer online über die Gaming-Plattform ESL Play auf ihrer eigenen PlayStation 4 im K.o-Modus gegen ihre zugelosten Gegner antreten. Bei mehr als 1024 Teilnehmern wird diese Phase bis 14. März verlängert. Die Endrundenspiele ab den Viertelfinals finden entweder Samstag, 20. März, oder Sonntag, 21. März, im Centro statt.

Partien werden live gestreamt

Das Besondere daran: Diese Partien werden live über Twitch gestreamt und können von allen Freunden und Fans verfolgt werden. „Mit der Centro-City-Championship bieten wir allen Fußballbegeisterten eine Spielalternative zum eingeschränkten Real Life Soccer“, so Marcus Remark, Centro-Manager. „Die bisherigen Anmeldezahlen zeigen uns, dass wir mit dem digitalen Fußballturnier den Nerv vieler Fußballfans und Gamer getroffen haben.“

„Endlich gibt es in meiner Heimatstadt Oberhausen eine lokale E-Sport-Meisterschaft“, so der begeisterte Kommentar von Ralf Reichert, E-Sport-Pionier und Co-CEO der ESL Gaming GmbH.

Ralf Reichert freut sich für seine Heimatstadt

Auf den Gewinner wartet ein POGA Lux-Gamingkoffer inklusive PlayStation 5 von Indigaming. Die Zweit- bis Viertplatzierten können sich über Centro-Gutscheine im Wert von 600, 300 und 100 Euro freuen. Moderiert und kommentiert werden die Live-Matches der Endrunde von den Influencer-Brüdern Gurk, die auf YouTube unter dem Namen „YouSkill“ bekannt sind.

Marcel Gurk gehört zur absoluten Weltspitze im Fußball-Freestyle, ist amtierender Deutscher Meister und mehrfacher Guinness Weltrekordhalter. Sein Bruder Pascal war Spieler der U19-Bundesligamannschaft von RWO.

Meldung bis 13. März möglich

Organisiert wird die CCC von der Agentur Contact. Sponsoren sind die Energieversorgung Oberhausen (evo) und das Düsseldorfer Start-up Indigaming, die Erfinder des mobilen POGA Gaming-Koffers. Unterstützt wird der Online-Cup von der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung und dem Stadtsportbund. „Als Unterstützer von RWO und Trikotsponsor nahezu aller Sportvereine der Stadt sind wir von der Idee der CCC begeistert“, berichtet Sabine Benter, evo-Pressesprecherin.

Wer an der kostenlosen Centro-City-Championship teilnehmen möchte, kann sich auf www.centrocitychampionship.de informieren und anmelden.

Anmeldungen sind noch bis zum 13. März 2021 um 13.45 Uhr – 15 Minuten vor Turnierbeginn – möglich.