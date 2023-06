Fußball-Bezirksligist SW Alstaden verpflichtet René Biskup

Oberhausen. Fußball-Bezirksligist SW Alstaden hat die nächste Neuverpflichtung bekanntgegeben. Am Mittwoch absolviert die Steinmetz-Elf ihr erstes Testspiel.

Schwarz-Weiß Alstaden arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Nun hat der Fußall-Bezirksligist verkündet, dass sich René Biskup der Mannschaft von Spielertrainer Raphael Steinmetz anschließen wird. Biskup durchlief seine fußballerische Ausbildung in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Neben Einsätzen und Toren in der U19-Bundesliga West, traf er für den Schalker Nachwuchs auch im DFB-Pokal sowie in der UEFA Youth League ins Schwarze.

Zuletzt war der 22-jährige Angreifer für den VfB Bottrop in der Landesliga am Ball. In 20 Spielen markierte er dort neun Treffer für den VfB. „Die Gespräche mit Alstaden haben mich direkt überzeugt. Der Verein mit seinem familiären Klima passt einfach. Mit der Mannschaft möchte ich Spaß und Erfolg auf dem Platz haben“, berichtet Biskup. Auch sein neuer Trainer freut sich über die Verstärkung: „René ist ein Stürmer, der die Bälle vorne festmachen kann und auch weiß, wo das Tor steht. Für uns eine riesige Verstärkung, die uns noch unberechenbarer macht.“

SW Alstaden: U19-Stürmer Nico Ljubic wird hochgezogen

Mit Sebastian Stollen, Sven Eichhorn, Luca Romanowski, Timo Mrozek und Torhüter Tim Hermanns werden zudem fünf Spieler aus der Zweiten Mannschaft zum Bezirksliga-Team hochgezogen. Ebenfalls Teil der Ersten Mannschaft wird Nico Ljubic. Bereits in der vergangenen Saison konnte der U19-Stürmer auf sich aufmerksam machen, wo er sechs Saisontore in der Bezirksliga erzielte.

Heute (20 Uhr) absolvieren die Kuhle-Kicker ihr erstes Testspiel der laufenden Sommervorbereitung, wenn es zum SV Duissern (Kreisliga A) geht. Es folgt am Donnerstag (19.30 Uhr) das Duell beim Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Mülheim, während am Sonntag (15 Uhr) im Rahmen der Saisoneröffnung Regionalligist RW Oberhausen zu Gast an der Bürgerstraße ist. (stacho)

