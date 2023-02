Fußball-A-Ligist RWO-Team 2 findet Dahlbeck-Nachfolger

Oberhausen. Am Sonntag startet A-Ligist RWO-Team 2 in die Restrunde. Zuvor haben die Kleeblätter einen Nachfolger für Christian Dahlbeck präsentiert.

Nur fünf Mal stand Christian Dahlbeck für das RWO-Team 2 in Freundschaftsspielen an der Seitenlinie, ehe der Fußball-A-Ligist und der 47-Jährige schon wieder getrennte Wege gingen. Nun, wenige Tage später, steht ein Nachfolger fest. Der vakante Trainerposten bei den Kleeblättern wird mit einer internen Lösung neu besetzt.

Der bisherige Cheftrainer des RWO-Team United, Murat Cebeci, wird ab sofort die Geschicke beim RWO-Team 2 leiten. Unter der Leitung von Cebeci spielt das RWO-Team United eine starke Rolle in der Kreisliga C und gehört auch durch das Erreichen der Herbstmeisterschaft zum Favoriten auf den Aufstieg in die Kreisliga B.

RWO-Team 2: Re-Start am Sonntag gegen Sportfreunde Königshardt II

Nun soll Cebeci seine erfolgreiche Arbeit beim RWO-Team 2 fortsetzen. Die ist auch bitter nötig: In der Meisterschaft rangiert die RWO-Reserve nur einen Platz und Punkt über der Abstiegszone. Weiter geht es für die Rot-Weißen am Sonntag, 26. Februar (12.30 Uhr) bei den Sportfreunden Königshardt II.

„Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen und bin stolz, diese Position übernehmen zu dürfen. Ich möchte das Team mit meiner Erfahrung verbessern und bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, erreichen werden“, freut sich Murat Cebeci auf seine neue Aufgabe.

Auch Patrick Bauder, Sportlicher Leiter bei RWO, freut sich über die schnelle Lösung auf der Trainerposition: „Murat hat seine Qualitäten beim RWO-Team United bereits unter Beweis gestellt. Daher freuen wir uns darüber, dass wir ihn schnell für die Aufgabe als Trainer beim RWO-Team 2 überzeugen konnten.“

