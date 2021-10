Für Sterkrade-Nord zählt im Pokal nur das Weiterkommen

Oberhausen. Oberliga-Schlusslicht Sterkrade-Nord gastiert am Dienstag in der zweiten Runde des Niederrheinpokals beim A-Ligisten SuS Haarzopf in Essen.

SuS Haarzopf – Spvgg. Sterkrade-Nord Dienstag, 19.30 Uhr: Die Rollen sind klar verteilt. Auch wenn die Spvgg. Sterkrade-Nord in der Fußball-Oberliga noch auf ihren ersten Saisonsieg wartet und die rote Laterne inne hält, so geht sie in der zweiten Runde des Niederrheinpokals als klarer Favorit ins Rennen. Die Mannen von Interimstrainer Dennis Charlier gastieren am Dienstag, 19.30 Uhr, beim A-Ligisten SuS Haarzopf in Essen. Der erwartet am Föhrenweg nichts anderes als einen Sieg und das Weiterkommen in Runde drei. „Da gibt es auch gar keine Ausreden“ betont „Challe“, wenngleich die Personallage weiterhin angespannt bleibt.

Unterschätzen werden die Schmachtendorfer die drei Klassen tiefer spielenden Essener nicht. „Das wäre in unserer Situation grob fahrlässig. Da haben wir ohnehin gar keinen Grund zu“, sagt Charlier, der in der Meisterschaft nach acht Spieltagen noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet. Vielleicht dient der Niederrheinpokal ja dazu verlorenes Selbstvertrauen zurück zu gewinnnen.

„Was wir brauchen, sind Erfolgserlebnisse und Tore“

In der ersten Runde siegte Nord standesgemäß im Sterkrader Lokalduell bei 06/07, aber auch überraschend hoch mit 8:1. „Was wir brauchen, sind Erfolgserlebnisse und Tore“, weiß der 34-jährige frühere Abwehrspieler. Gerade im Angriff fehlte es der Sportvereinigung zuletzt an Durchschlagskraft.

Personell sieht es weiterhin nicht gut aus. Luis Mattern, Julius Ufer und Oguzhan Cuhaci, der diese Woche mit dem Lauftraining begonnen hat, fehlen bekanntlich. Mahmoud Nuno El-Dorr und Marcel Vogel waren am Sonntag gegen Spitzenreiter SSVg Velbert (0:2) nicht mit von der Partie. Ihre Einsätze heute Abend sind erneut mehr als fraglich. Sven Konarski hat seit seiner Impfung mit körperlichen Rückschlägen zu kämpfen und wird ebenso nicht zur Verfügung stehen.

„Ja, uns trifft momentan besonders hart. Aber das darf in Haarzopf keine Ausrede sein. Wir spielen drei Ligen höher und das muss sich letztlich auch auf dem Platz widerspiegeln“, bringt Charlier die Ausgangslage auf den Punkt.