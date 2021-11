Für Samstag gegen Schalke gilt bei RWO 3G im Stadion

Oberhausen. Für die Partie RWO – Schalke U23 gilt Samstag 3G im Stadion. RWO appelliert an die Fans: Lasst Euch impfen!

Für das RWO-Heimspiel am Samstag gegen die U23 des FC Schalke 04 (14 Uhr) gilt nach aktuellem Stand die 3G-Regelung. Dies bedeutet, dass die Besucher im Stadion Niederrhein geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Der Test darf bei Abpfiff nicht älter als 24 Stunden sein. Zudem gilt auf allen Wegen auf dem Stadionareal Maskenpflicht. Auf den zugewiesenen Plätzen darf diese dann wieder abgenommen werden.

Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren besteht in NRW keine Pflicht, sich als genesen, geimpft oder getestet auszuweisen. In der gültigen Corona-Schutzverordnung ist geregelt, dass Nachweise über einen Schnelltest oder PCR-Test in NRW 24 Stunden lang gültig sind.

RWO: Lasst Euch impfen!

Die Überprüfung der oben genannten Anforderungen erfolgt ab 12.30 Uhr durch den Sicherheitsdienst Securitas rund um das Stadion. Erst nach erfolgreicher Kontrolle wird der Einlass gewährt.

Sollte sich wegen politischer Anordnungen etwas ändern, wird der Verein dies zeitig bekanntgeben.

In diesem Sinne appelliert RWO appelliert an die Fans: „Es wird nicht mehr lange dauern, bis auch wir neue Zugangsbeschränkungen anwenden müssen. Die Zeichen der politischen Entscheider in NRW lassen darauf schließen, dass man ohne Covid-19-Impfung in Zukunft wenige bis gar keine Veranstaltungen – einschließlich Fußballspielen – mehr besuchen darf. Wir wollen Euch aber nicht verlieren und appellieren daher an Eure Vernunft: Bitte lasst Euch impfen!

