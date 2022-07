Für RWO steht der erste richtige Brocken der Vorbereitung an

Oberhausen. Trainer Mike Terranova freut sich auf den Test in den Niederlanden, da hier sein Team bei dem Zweitligisten erstmals richtig gefordert wird

Es wird der erste Härtetest in der Vorbereitung für RWO: Samstag, 14.30 Uhr, treten die Kleeblätter beim niederländischen Zweitligisten BV De Graafschap (Sportpark Zuid, Bocholtsestraatweg 67 a, 7121 JB Aalten) an. Die Rot-Weißen freuen sich auf den Test, wobei Trainer Mike Terranova zum Leistungsvermögen der Gastgeber nichts sagen kann. Die stecken aber auf jeden Fall auch mitten in der Vorbereitung.

„Ich glaube, dass es bei uns offensiv derzeit ganz gut läuft. Diese Partie wird auf jeden Fall ein echter Test für unsere Defensive. Bisher wurden wir da wenig gefordert. Gegen diesen Gegner erwarte ich mir neue Erkenntnisse.“

Defensive ohne Tanju Öztürk wird erstmals richtig gefordert

Fehlen dabei wird nach wie vor Tanju Öztürk, der nach überstandener Zerrung aber zum Wochenanfang wieder dabei sein will. Im Tor steht Daniel Davari, der im Training sehr gute Eindrücke hinterlässt. Zentral würden dann Jerome Propheter und Nico Klaß beginnen. Rechts steht Nils Winter.

Offen ist noch die Besetzung links: Terranova hat die Wahl zwischen dem defensiv stärkeren Pierre Fassnacht und Neuzugang Tobias Boche.

Vier kurze Halbzeiten geben alle Akteuren Spielzeit

Da die beiden Clubs ein Spiel über vier mal 30 Minuten vereinbart haben, wird auf jeden Fall jeder Akteur Spielzeit bekommen.

Vor der Viererkette agieren dann zunächst Glody Ngyombo und Fabian Holthaus auf der Sechs, davor Leroy Mickels und Sven Kreyer im Sturmzentrum. Rechts soll Kelvin Lunga Gas geben, links Anton Heinz.

Startelf steht schon fast fest

„Das ist die Startelf, wobei Lunga wegen Adduktorenproblemen noch offen ist. Fällt er aus, müssen wir umbauen.“ Auf jeden Fall reist Terranova mit voller Kapelle an, um möglichst vielen Kickern Einsatzzeit gegen den hochklassigen Gegner zu geben. Mit dabei ist auch der A-Jugendliche Kerem Yalcin, der rechtzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.

De Graafschap hat die vergangene Saison auf dem neunten Tabellenplatz beendet. Vergangenen Samstag gewannen die „Superboertjes“ (Superbauern, so der humorige selbstgewählte Spitzname) mit 6:0 gegen SDOUC.

De Graafschap ist ein Traditionsclub

Der Verein entstand 1954 aus einer Fusion. 2007 stieg De Graafschap in die Eredivisie auf und spielte vor dem Abstieg nach der Saison 2008/09 zwei Saisons erstklassig. Sie schafften den direkten Wiederaufstieg. Zwei Jahre später folgte der erneute Abstieg, seitdem spielt man in der zweithöchsten Spielklasse.

Einige bekannte Spieler standen bei De Graafschap unter Vertrag, darunter Luuk de Jong (Barcelona), Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04 oder auch der dänische Nationalspieler Lasse Schöne.

Neue Trikots sind zum Aachen-Spiel erhältlich

In der Saison 2022/23 wird RWO bei Heimspielen wieder rote Trikots tragen. Das schlicht gehaltene Jersey sticht durch weiße Akzente in Kragenbereich und an den Ärmeln hervor. Auswärts werden die Kleeblätter in weiß auflaufen, das Ausweich-Trikot ist schwarz.

In der Herstellung der Trikots wurde Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Der Stoff besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyestergarn, welches aus PET-Flaschen hergestellt wurde. Zusätzlich zur neuen Spielkleidung darf RWO auch eine neue Schriftart präsentieren, die sich ab sofort überall im Stadion, auf allen Eintrittskarten und auf den RWO-Kanälen wiederfindet. Die Rückennummern haben dabei ein besonders einzigartiges Design erhalten. So sind die Umrisse der Nummern an die geschwungenen Kleeblätter des Vereinslogos angepasst.

„Durch die neue Schriftart können wir einen weiteren wichtigen Schritt gehen und unseren Öffentlichkeitsauftritt professioneller gestalten“, freut sich Marketing-Leiter Maximilian Gregorius.

Ab der Heimspiel-Woche gegen Alemannia Aachen kann man das neue Heimtrikot zu kaufen. Zu beachten ist, dass sie Trikots auch in dieser Saison kleiner ausfallen als normal.

