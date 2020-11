Für RWO hat sich nicht viel geändert, gut tat es trotzdem

Wenn auch nach dem Abpfiff der RWO-Partie beim Bonner SC alles voller Glanz und Glorie schien, so benötigte man keine Nacht zum Drüberschlafen, um zu erkennen, dass sich an der generellen Situation gar nicht viel geändert hat.

Auch nach dem überzeugenden und wirklichen strahlenden 6:1 unter dem trüben Licht im Kühlschrank der einstigen Bundeshauptstadt muss das eigentliche Ziel der Rot-Weißen das Verlassen der Abstiegszone sein.

Wirklich davon hat man sich nicht entfernt, weil die Zahl der ausgetragenen Spiele täuscht und das Tabellenbild krummer macht als je gedacht.

Andere Mannschaften müssen jetzt ran

Gut, dass der Trainer diese Lage im Blick hat, auch wenn er sie so angeht: „Wir waren die Dummen, die bis jetzt alle englischen Wochen mitmachen mussten.“ Jetzt kommen auch mal andere dran, denn am Wochenende hat RWO frei, und die 20 anderen müssen (dürfen) spielen – und können aufholen.

Glückwunsch an Tanju Öztürk (2. v.r.). Dem Routinier und Sechser gratulieren (v.l.) Shaibou Oubeyapwa, Jeffrey Obst und Maik Odenthal, der die Ecke zu Öztürks Kopfball schlug. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Der Trainer war ziemlich glücklich mit dem Spiel, fast mehr aber noch über den deutlichen Ausgang: „Schön, dass sich einige endlich mal für ihre Arbeit in Spiel und Training belohnt haben. Das gibt Auftrieb, das bestätigt alle Mühen.“

Für zwei galt das nicht ganz so: Raphael Steinmetz, eingewechselt und agil, war wieder ein guter und erfolgreicher Vorbereiter, markierte aber kein Tor, denn zwei Scharfschüsse strichen am Bonner Gehäuse vorbei.

Nur zwei waren nicht ganz zufrieden

Und Torwart Robin Benz bekam nur einen Ball aufs Tor – zum 1:5. Hätte „Steini“ übrigens das Tor getroffen, wären es auch Tore geworden, denn Bonns bedauernswerter Keeper Dautzenberg hielt nichts – sechs Schüsse, sechs Tore!

Was nicht heißen soll, dass die Torleute schwach gewesen wären, nein: Vor Benz wurde sehr gut verteidigt, so dass die Bonner zunehmend ihr Glück in Schüssen aus der zweiten und dritten Reihe probierten und nicht annähernd Gefahr verbreiteten. Und auf der anderen Seite zeichneten sich Oberhausens Angreifer mit Konsequenz und Effektivität aus. Was auch Trainingsfleiß verrät, denn die Hälfte des halben Dutzends resultierte aus den klassischen Standards: Elfmeter, Freistoß, Eckball.

Nur zehn Minuten etwas unkonzentriert

Was daneben auffiel: RWO spielte nur in rund zehn Minuten der ersten Hälfte weniger konzentriert als offenbar angeordnet, zog sich weit zurück und ließ Bonn immerhin zu zwei Eckbällen kommen.

Das war dann aber auch schon die kritischste Phase für die in Grün und Weiß gewandeten Rot-Weißen. Den belastungsreichen Wochen zum Trotz trat das verletzungsgebeutelte Team zudem konditionell in bester Form und Verfassung auf, während sich Bonner Spieler – nach anderthalbwöchiger Pause – gegen Ende bisweilen mit Wadenkrämpfen plagten.

Einer war diesmal besonders gut

Alles gut also bei RWO, aber einer besonders gut: Tanju Öztürk war der beste Mann auf dem Platz, diesmal als Sechser mit Regie-Verantwortung. Große Klasse, was der Routinier, dem man in jeder Phase und jeder Faser anmerkt, dass er seit vielen Jahren auf höherem Niveau zu spielen gewohnt ist, auf den Rasen brachte.

Er hatte sich sein Tor verdient und machte dabei den anderen vor, wie man eine Ecke „liest“ und per Kopf verwandelt. Bravo!