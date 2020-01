Oberhausen 5:4-Spektakel beim letzten Aufeinandertreffen

Das letzte Mal, als sich RWO und der FSV Duisburg gegenüberstanden, war im Halbfinale des Niederrheinpokals am 14. April 2018. Dabei dürfte den Kleeblatt-Anhängern der 5:4-Erfolg ihrer Mannschaft noch gut in Erinnerung sein. Gleich viermal netzte Stürmer Tarik Kurt den Ball in die gegnerischen Maschen ein und avancierte zum Spieler des Tages. Doch auch daneben gab es einige Kuriositäten.

Gleich drei Mann flogen vom Platz. Auf Seiten von RWO war es Daniel Heber, der wegen Notbremse Rot sah. Auch das zwischenzeitliche 1:2 der Gäste aus Duisburg sorgte für erstaunte Blicke, als nach Rückpass von Heber der Ball unglücklich vor Torhüter Robin Udegbe aufhüpfte und dann nach gescheiterte Rettungsaktion inklusive Innenpfosten ins eigene Tor trudelte. Für den Finaleinzug reichte es dennoch.