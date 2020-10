Für Nord-Coach Berg ein Wiedersehen ohne große Emotionen

Oberhausen. Die Spvgg. Sterkrade-Nord gastiert zum Aufsteiger-Duell in der Fußball-Oberliga beim FSV Duisburg und Ex-Trainer Markus Kowalczyk.

Für die Spvgg. Sterkrade-Nord und ihren Trainer, Julian Berg steht ein Wiedersehen mit Ex-Coach Markus Kowalczyk an. Am Sonntag, 15.30 Uhr, gastieren die Schmachtendorfer in der Fußball-Oberliga beim Mitaufsteiger aus der Parallelgruppe, dem FSV Duisburg. Für Kowalczyk ist es das zweite Gastspiel binnen kürzester Zeit, nachdem er zuvor fünf Jahre lang die Sterkrader und Berg trainierte.

„Für mich ist das ein Spiel wie jedes andere. Für andere im Verein mag der Reiz gegen den ehemaligen Trainer zu spielen, größer sein. Ich bereite mich auf den FSV Duisburg vor und nicht auf irgendeinen ehemaligen Trainer“, sagt Berg sachlich.

„Ich habe dort gute fünf Jahre nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet“

In die gleiche Kerbe schlägt auch sein ehemaliger Übungsleiter, der ihm Sonntag als Kontrahent gegenüber stehen wird. „Ich kann das ausblenden. Ich habe dort gute fünf Jahre nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Aber ich kann Berufliches und Privates trennen“, so Kowalczyk, der indes erst einmal seine genaue Position bei den Duisburgern näher erläutern möchte: „In erster Linie bin ich Jugendkoordinator und A-Jugendtrainer. Die erste Mannschaft habe ich zum ersten Spieltag Anfang September interimsweise übernommen. Wie lange ich das noch mache, ist noch offen. Genau so ist der momentane Stand.“

Zack, wieder den Ball erobert: Auch Abwehrspieler Celil Kuzu hatte seinen Anteil am jüngsten 2:0-Sieg der Nordler im Abendspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Foto: Thorsten Tillmann

Sportlich gesehen befinden sich die Oberhausener nach zwei Siegen in Serie in der besseren Ausgangslage. Oder wie es Berg treffend formuliert: „Der FSV hat zuletzt dreimal in Folge verloren. Deshalb ist sicherlich bei denen etwas mehr Druck auf’m Kessel.“

Dem kann Kowalczyk zwar nicht widersprechen, verweist aber: „Wenn man mal guckt, gegen wen wir gleich zu Beginn gespielt haben: Das waren fast alles Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Das war für meine junge Mannschaft brutal.“

Trotz des momentanen Aufwindes bleibt Berg bescheiden und weiß die zwei letzten und vor allem wichtigen Erfolge richtig einzuordnen. „Die Jungs haben sich Donnerstag einen Tag freuen dürfen und dann ist gut. Mit sieben Punkten ist noch keine Mannschaft drin geblieben.“

Wie der junge Linienchef immer wieder betont, müsse seine Mannschaft in jedem Spiel ans Limit gehen, um erfolgreich zu sein. Das gilt natürlich auch für die Partie beim Mitaufsteiger, wenngleich dieser mit drei Zählern auf der Habenseite in der Tabelle hinter der Sportvereinigung steht. Nachdem gerade mal knapp ein Siebtel der Spielzeit vorbei ist, hat diese ohnehin noch keine große Aussagekraft. Das weiß auch Berg.

Personell stoßen die Innenverteidiger Luis Mattern und Mats Müller wieder zum Kader, die am Mittwoch Abend gegen Niederwenigern (2:0) noch beruflich bzw. studiumsbedingt gefehlt haben. Abgesehen von den beiden Langzeitverletzten Julius Ufer und Philipp Demler, der sich seit dieser Woche wieder im Aufbautraining befindet, können die Nordler aus dem Vollen schöpfen.