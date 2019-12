Das erste Heimspiel der Oberhausener Verbandsliga-Wasserballer ist vom Papier her eine Pflichtaufgabe. Die WSGO-Reserve übernimmt die Spitze.

Für die WSG Oberhausen zählt gegen Bocholt nur ein Sieg

Verbandsliga

WSG Oberhausen -

WSV Bocholt Mittwoch, 20.30 Uhr

Auf dem Papier ist es lediglich eine Pflichtaufgabe, die es für die Oberhausener zu lösen gilt. Im Hallenbad-Süd treffen die WSGOler auf den immer noch punktlosen Tabellenletzten, der bisher dreimal brav die Punkte abgedrückt hat. Die Rompf-Schützlinge wollen in ihrem ersten Heimspiel den zweiten Sieg einfahren und sich damit für die zuletzt völlig unnötige 9:15-Niederlage in Vest rehabilitieren.

„Wir haben unsere Fehler aus diesem Spiel aufgearbeitet und wollen jetzt da weitermachen, wo wir bei unserem 14:11-Auftaktsieg in Kamen aufgehört haben“, so WSGO-Coach Stefan Rompf, für den im eigenen Becken natürlich nur ein Sieg in Frage kommt.





Ruhrgebietsliga

WSG Oberhausen II -

SV Duisburg 98 IV 22:12 (6:6)

Das war der dritte Sieg im dritten Spiel für die WSGO-Reserve, die damit auch die Tabellenführung übernommen hat. Bis zur Mitte des dritten Viertels begegneten sich beide Teams bis zum Stand von 8:8 noch auf Augenhöhe, aber dann schalteten die Hausherren gleich zwei Gänge höher. Der dritte Spielabschnitt ging mit 7:3 und das Schlussviertel sogar mit 9:3 an die Oberhausener, die da ihre gesamte Trickkiste auspackten und die Duisburger dabei förmlich an die (Becken-) Wand spielten. „Nach einigen Startschwierigkeiten haben wir mal richtig Gas gegeben. Das hat einfach Spaß gemacht“, so WSGO-Betreuer Alexander Hümbs.

WSGO II: Matzken, Ortsack (6), Schmalt (6), Hinkler (1), Witzler, Hümbs (1), Spielmann (1), Santuario (1), Hren, Rompf (3), Schütz, Gerstung (3).