Am 14. Juni Für den guten Zweck: OTV lädt wieder zum Gasometerlauf

Oberhausen. Breitensport für den guten Zweck: Am 14. Juni steigt wieder der beliebte Gasometerlauf des OTV 73.

Am 14. Juni startet um 18 Uhr (Aufwärmgymnastik 17.45 Uhr) der 28. vom Oberhausener Turnverein organisierte schon traditionelle Gasometerlauf.

Die Strecke führt vom OTV-Vereinsgelände aus durch den Kaisergarten entlang des Rhein-Herne-Kanals zur „Tonne“, die über die Feuertreppe bestiegen wird, und so auch zurück. Für die höhenerprobten Sportler und die, die es werden möchten, bietet sich nach 592 Treppenstufen ein imposanter Panoramablick von der Aussichtsplattform in 104,5 Metern Höhe auf unsere Region.

Eventuell muss eine geringfügige Umleitung durch die Siedlung Grafenbusch gelaufen werden, da Arbeiten an der Lagerung einer Eisenbahnbrücke kurz vor dem Gasometer durchgeführt werden.

Imposantes Panorama aus über 100 Metern Höhe

Ob zum Gasometer gewandert, gewalkt oder gelaufen wird, bleibt jedem Teilnehmer selbst überlassen. Jeder kann auch für sich entscheiden, ob eine Besteigung reicht oder es mehr Spaß macht, doch einige Wiederholungen hinter sich zu bringen. Einen Wettkampfcharakter hat diese Veranstaltung nicht, es gibt keine Zeitmessung. Vielmehr steht das individuelle Erlebnis, den Gasometer mit vielen anderen Gleichgesinnten bezwungen zu haben, im Vordergrund. Das Startgeld beträgt sieben Euro und beinhaltet eine Erinnerungsurkunde und eine Überraschung für die Kleinsten.

Zu diesem Lauf hat der langjährige OTVer und mit dem Handball sehr verbundene Dieter Lange seinen guten Kontakt zum Deutschen Handballbund genutzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der DHB stellt das Heimtrikot der Handball- Nationalmannschaft mit den Unterschriften der Nationalspieler für den „guten Zweck“ zur Verfügung. Das Organisationsteam wird das Shirt gegen ca. 19.30 Uhr nach der Rückkehr der Sportler „versteigern“.

Alles ist für den guten Zweck

Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird wie immer gespendet und geht in diesem Jahr an das „Ambulante Hospiz“ in der Stadtmitte.

Zusätzlich hat sich das Organisationsteam entschlossen, auf die Bereitstellung der sonst üblichen Medaillen zu verzichten und stellt den eingesparten Betrag dem Verein „Oberhausen hilft “ (der Oberhausens Partnerstadt Saporoshje in der Ukraine unterstützt) zur Verfügung.

Meldungen sind bis kurz vor dem Start am Gatterdamplatz möglich (fürs Navi: Am Kaisergarten 60, 46049 Oberhausen). Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden.

Am Gasometer ist eine Wasserstelle eingerichtet und auf dem Vereinsgelände sind gekühlte Getränke im Ausschank und Würstchen zum Verzehr vorbereitet.

Infos gibt es bei Detlef Sonntag, 01520-8559065.

