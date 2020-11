Vor gut zwei Wochen feierte das Kunstturnteam Oberhausen/TC 69 mit dem 50:15-Erfolg gegen den Zweitliga-Absteiger KTV Obere Lahn den zweiten Sieg im zweiten Wettkampf. Der Drittligist schien auf einem vielversprechenden Weg zu sein, wie im Vorjahr, in Sachen Aufstieg ein gehöriges Wörtchen mitzusprechen. Doch schon nach dem souveränen Auftritt in der heimischen Heinrich-Böll-Halle hatte KTTO-Trainer Sydnee Ingendorn mit Verweis auf die schwierige Corona-Lage auf die Euphorie-Bremse gedrückt. „Mal schauen, ob sich diese zwei Auftritte am Ende rentieren, je nachdem wie es weitergeht.“ Am Ende sollte der Sportwissenschaftler mit seiner Vorsicht Recht behalten.

Denn wie die Deutsche Turnliga nun bekannt gab, wird die laufende Saison der 2. und 3. Bundesliga der Männer mit sofortiger Wirkung beendet. In der Abstimmung, an der alle 32 Vereine teilnahmen, sprachen sich mehr als zwei Drittel der Klubs für einen Abbruch des Ligabetriebs aus. Das andere Drittel votierte für den Versuch, die noch verbleibenden Begegnungen der Saison in den Januar und Februar 2021 zu verlegen. Als Folge des Votums werden alle bisherigen Ergebnisse dieser Saison annulliert und somit keine Aufsteiger und Absteiger ermittelt.

Am Barren gegen den KTV Obere Lahn zeigte Michael Donsbach eine starke Übung. Doch damit ist jetzt erstmal Schluss. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die Sportredaktion sprach mit Ingendorn über die Entscheidung für den Saisonabbruch, was er und sein Team aus dem Jahr mitnehmen und was seine Hoffnungen für das kommende sind.

Sydnee Ingendorn, eine Mehrheit der Turnvereine hat sich für den Abbruch in der 3. Bundesliga ausgesprochen. Eine Entscheidung, auch in ihrem Sinne?

Ja, auch das KTTO hat für einen Abbruch gestimmt. Der Grund liegt in allererster Linie darin, dass wir Planungssicherheit benötigen. Denn ob es tatsächlich im Januar/Februar weitergehen wird, kann uns zum jetzigen Zeitpunkt kein Mensch versprechen. Dennoch schaut man auf die Entscheidung auch mit einem weinenden Auge, gerade weil man sich als Sportler im Wettkampf messen möchte.

Zudem lief es ja mit zwei klaren Siegen für das KTTO sehr erfolgreich. Auch mit Blick auf einen möglichen Aufstieg.

Grundsätzlich hält sich bezogen auf einen möglichen Aufstieg die Enttäuschung in Grenzen, auch weil dieser keine verpflichtende Sache für uns ist. Sicherlich waren wir auf einem sehr guten Weg Richtung Finalwettkampf, wo wir uns durchaus gute Chancen ausgerechnet hätten. Nichtsdestotrotz werden wir ja im nächsten Jahr nicht viel schlechter sein, wenn man mal mögliche Verletzungen ausklammert. Wir schauen als Team immer von Wettkampf zu Wettkampf. Ich denke, deshalb sind wir in der Vergangenheit auch so stark unterwegs gewesen. Wir setzen uns nicht unnötig unter Druck. Eine gewisse Lockerheit zu behalten ist das A und O.

Sehen Sie 2020 als ein verlorenes Jahr?

Nein, auf keinen Fall. Wir hatten eine gewisse Saisonvorbereitung und haben zumindest zwei Wettkämpfe absolviert. Damit haben wir den Zyklus, den man als Sportler braucht, aufrecht erhalten. Aber auch sonst können wir positive Aspekte hervorheben. Wir haben bei beiden Wettkämpfen klar überzeugt, wir haben uns stabil in den Übungen gezeigt, neue Elemente wurden erfolgreich getestet und wir haben gezeigt, dass wir auch per Livestream die Fans erreichen und mitreißen können. Dies alles gilt es auch in der Zukunft fortzusetzen.

Wegen der Corona-Bestimmungen ist im November in der Heinrich-Böll-Halle kein Trainingsbetrieb möglich. Wie wird diese Zeit überbrückt?

Die Saison ist ja jetzt erst einmal vorbei, so dass der eine oder andere etwas runterfahren wird. Dennoch werden sich viele körperlich fit halten, weil man als Sportler immer den Drang hat, sich zu bewegen. Generell muss man abwarten, ob und wie es im Dezember weitergeht. Wenn aber wieder Training erlaubt ist, werden die Jungs auch kommen.

Gerade weil dieses Jahr so viele Schwierigkeiten und Entbehrungen mit sich gebracht hat: Was sind ihre Wünsche für 2021?

Ich persönlich werde Ende Dezember für vier Wochen in Elternzeit gehen, da meine Frau und ich zum Weihnachtsfest unser erstes Kind erwarten. Somit bin also für diesen Zeitraum anderweitig beschäftigt, wobei dies kein Problem für den Turnbetrieb darstellen sollte. Im März geht es dann hoffentlich mit der Landesliga weiter, die ist nach dem ersten Wettkampf vergangenen März ja auch komplett ausgefallen ist. Wenn ich darüber nachdenke, war ich in diesem Jahr bei genau drei Wettkämpfen. So wenige habe ich noch nie in einem Jahr gesehen. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass 2021 wieder mehr stattfinden kann.

Wenn uns denn im Januar/Februar nicht schon wieder der nächste Lockdown bevor steht…

Es gibt Unwägbarkeiten, die auch 2021 nicht aus dem Weg zu räumen sein werden. Allerdings kommt man ab einem bestimmten Leistungsniveau nie in einen richtigen Wettkampfmodus, wenn man seine Sportart immer wieder für vier Wochen unterbrechen muss. Das wird dann auch beispielsweise für Olympia eine Katastrophe werden, wenn die Sportler immer wieder pausieren müssten. Ein großes Problem für uns sehe ich aber vor allem darin, dass wir trotz unseres Landesstützpunkt aktuell nicht trainieren dürfen. Die NRW-Staatskanzlei definiert Profisportler nur so, welche durch ihren Sport ihren Lebensunterhalt verdienen. Dies trifft auf das KTTO nicht zu. Dies ist ein großes Problem, denn nicht mal in der 1. Bundesliga sind ausschließlich Profi-Sportler im Kader. Und wenn Trainingsstätten vorübergehend geschlossen werden müssen, kann es auch keine Wettkämpfe geben. Deshalb würde ich mir wünschen, dass man Profisport nicht nur anhand des monatlichen Saldos bemisst, sondern nach dem Trainingsumfang definiert.