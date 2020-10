Für Arminias U19 gilt: „Sofort zeigen, dass wir da sind“

Oberhausen. Mit neuem Trainer geht es für die U19 von Arminia Klosterhardt ins dritte Jahr Niederrheinliga in Folge. Am Sonntag Start beim 1. FC Kleve.

Bereits Mitte Mai trat Philipp Schwierske sein Amt als neuer Fußball-Trainer der A-Junioren von Arminia Klosterhardt an. Der 32-Jährige folgte auf Timo Kleer, der aus privaten Gründen die Verantwortung beim Niederrheinligisten abgab. „Es liegt die längste Vorbereitung hinter uns, die ich in meinem Trainerleben wohl je wieder machen werde“, mussten Schwierske und seine Mannschaft lange auf den ersten Ligaeinsatz warten. Doch mit dem Gastspiel am Sonntag (11 Uhr) beim 1. FC Kleve hat das Warten endlich ein Ende.

„Also, wer jetzt nicht Bock hat, der ist hier fehl am Platz“, bringt Schwierske seine Vorfreude auf den Punkt. Mit 25 Feldspielern und drei Torhütern stellt sich die Arminia den neun Ligakonkurrenten. Aufgrund der Corona-Krise wurde die Niederrheinliga nämlich in zwei Staffeln geteilt, wobei es die Klosterhardter in Gruppe B mit Teams wie ETB SW Essen, FC Kray oder Croatia Mülheim zu tun bekommen. „Durchaus anspruchsvoll“, so Schwierske, der seine Mannschaft aber auf Augenhöhe sieht: „Ich bin ein Freund von ambitionierten Zielen und die Top Drei wollen wir auf jeden Fall anpeilen.“

„Was uns noch fehlt, ist die Konstanz“

Schwierske selbst, der seine Fußball-Laufbahn wegen eines Kreuzbandrisses früh beenden musste, machte seine Traineranfänge im Jugendbereich des TuS Medebach. Danach ging es für den gelernten Verwaltungsfachangestellten in die Nachwuchsleistungszentren von RWO, vom MSV Duisburg und vom FC Schalke 04, wo er sich auch mit U19-Trainer Norbert Elgert austauschen konnte. „Für mich ein Vorbild, der über so viele Jahre immer noch genauso für seine Arbeit brennt wie am ersten Tag.“

Mit der langen Vorbereitung ist Schwierske grundsätzlich zufrieden, auch wenn er bei der Generalprobe gegen die U19 von RWE (1:5) noch ein großes Manko ausmachte: „Was uns noch fehlt, ist die Konstanz. Phasenweise zeigen wir richtig guten Fußball. Aber das reicht nicht, es muss über die volle Distanz sein.“ Schließlich wollen die Klosterhardter mit einem Erfolgserlebnis in die neue Runde starten. „Wir müssen sofort zeigen, dass wir da sind. In der Vorbereitung sind wir als Mannschaft zusammengewachsen, aber nur der Erfolg auf dem Rasen lässt den Glauben an die eigenen Stärken wachsen.“

„Uns ist wichtig, dass wir eine stetige Entwicklung erkennen“

Bekanntlich kann der Glaube ja Berge versetzen. Und vielleicht gelingt der Arminia gar im Idealfall nach 2017 der zweite Bundesliga-Aufstieg. „Wenn wir alle ans Maximum kommen, muss man auch mal so forsch sein und sagen, es ist ein gutes Jahr, um nach oben zu schielen“, sagt Schwierske, der seine Jungs aber nicht unnötig unter Druck setzen will. „Uns ist wichtig, dass wir eine stetige Entwicklung erkennen. Wozu das dann am Ende in der Tabelle reicht, das werden wir sehen.“