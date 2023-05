Fünf Siege für Caro Heuser bei Hammer Frühjahrsregatta

Oberhausen. Alstadener Rennsport-Kanuten sammelten Edelmetall. Tobias Heuser war zufrieden. Hoher Ruhr-Wasserstand nach starkem Regen behindert Training.

Mit drei Sportlern nahm der Alstadener Kanu-Club an den zwölf Rennen der Hammer Frühjahrsregatta teil. Dabei sicherte sich der AKC sechs Siege und einen zweiten Platz. Dabei war Caroline Heuser in den Einerkajaks der weiblichen Jugend und Damen Junioren erneut nicht zu schlagen und belegte jeweils in den Rennen über 125, 200 und 500 m den ersten Platz.

Zwei weitere Siege kamen in dem vereinsübergreifend gefahrenen Zweierkajak der Damen Junioren mit Liv-Grete Liwowski (Friedrichsfeld) sowie im Viererkajak über 500 m mit Liwowski, Nils Fuchs (beide Friedrichsfeld) und Robin Rusch (Lünen) zustande. Im gemischten 500 m-Vierer erreichte das Team den zweiten Platz. „Es ist schön und wichtig für die Wettkampfpraxis, diese kleineren Wettkämpfe zu fahren. Das kam in den letzten Jahren zu kurz.“ so die 16-Jährige, die ab dem Wochenende im Vorbereitungs-Trainingslager für die internationale Regatta Bratislava/ Slowakei ist. Hier will sich Heuser endgültig das Ticket für die Junioren-WM im italienischen Auronzo di Cadore sichern.

Mit einem knappen „Klappt doch noch...“ kommentierte Tobias Heuser seinen ersten Platz im Einerkajak über 500 m der Herren Leistungsklasse am Sonntag, nachdem er sich über die 200 m Sprintdistanz am Tag zuvor mit einem vierten Platz begnügen musste. „Beruflich bedingt habe ich bis Dezember letzten Jahres sechs Monate in Frankfurt gewohnt und nur am Wochenende gepaddelt. Das dauert wohl noch etwas, bis ich wieder richtig drin bin...“ so der dreimalige Weltmeisterschaftsteilnehmer.

Tobias Heuser war mit seinen Leistungen trotz des Trainingsrückstandes zufrieden. Foto: Verein

Beeindruckt zeigte sich Trainer Karsten Heuser von der durch die Stadt Hamm neu erstellten Anlage des Kanu-Ring Hamm. „Das ist richtig gut geworden, große Bootshallen, moderner Kraftraum, deutlich mehr Platz für die Regatta im Außengelände als früher und direkter Zugang zum Wasser. Besser gehts kaum.“

Hochwasser behindert Training an der Ruhr

Währenddessen findet beim AKC Oberhausen das Nachwuchstraining erneut nur an Land statt. „Nach den Regenfällen im Oberlauf von Ruhr und Möhne entlastet der Ruhrverband seine Talsperren, dadurch setzt sich der seit Mitte Dezember bestehende Zustand von starker Strömung auf der Ruhr nach drei Wochen Pause wieder fort. An ein geregeltes Training, geschweige denn Kindertraining auf dem Wasser ist da nicht zu denken. In diesem Zusammenhang bedanke ich mit bei unserem Nachbarverein PC Aakerfähre, dass unsere Wettkampfsportler in der vergangenen Woche deren Anlage nutzen durften“, so Heuser.

