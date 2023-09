Fünf DM-Titel für Oberhausener Kanutin Caroline Heuser

Oberhausen. Eine überragende Leistung zeigte Caroline Heuser vom AKC Oberhausen bei den Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport in Köln. Fünf Titel.

Einen überragenden Auftritt lieferte Caroline Heuser vom AKC Oberhausen bei den Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport in Köln. Als amtierende Welt- und Europameisterin als Favoritin an den Start gegangen, zeigte die 16-Jährige bereits in den Vor- und Zwischenläufen, dass sie in Köln noch einmal ein deutliches Wort mitreden will. Ihren ersten Titel sicherte sich Heuser dann im Einerkajak über die 500 Meter Distanz.

Vom Start weg in Führung gegangen, baute Heuser diese Führung kontinuierlich aus und überquerte mit sechs Sekunden oder gut 15 Meter Vorsprung als Erste die Ziellinie. Knapp drei Stunden später wiederholte die Alstadenerin diesen Erfolg im Einerkajak über die 1000m Distanz. Vom Start an in Führung gegangen, baute sie diese bis auf komfortable sieben Sekunden Vorsprung aus und sicherte sich erneut den Meistertitel.

Caroline Heuser präsentiert sich in einer bärenstarken Verfassung

Mit Spannung erwartet wurde der Einerkajak über die 2200m Sprintstrecke, ging hier doch mit Ivana Schuck aus Leipzig die Siegerin der Vorjahres an den Start. Mit hohen Schlagfrequenzen von um die 160 Schlägen pro Minute ging Heuser das Rennen an und baute die Führung bis auf gut eine Sekunde Vorsprung oder eine dreiviertel Bootslänge aus: erneut Platz eins.

Im Viererkajak für den KV NRW folgte über die 500m Strecke für Heuser der nächste Streich. Mit einem schnellen Start setzte sich das NRW-Boot an die Spitze des Feldes und vor die Vorjahressiegerinnen vom KV Sachsen. Diese Führung konnten die jungen Damen aus NRW behaupten und ausbauen. Mit gut eineinhalb Sekunden Vorsprung sicherte sich hier NRW mit Heuser auf Platz zwei im Boot eine weitere Meisterschaft.

Titel Nummer fünf fuhr die Alstadenerin dann im Einerkajak über die 5000m Langstrecke ein. Nach einem schnellen Start kontrolliert in einer Zweiergruppe fahrend, konterte Heuser routiniert den Schlussspurt ihrer Nationalmannschaftskollegin Nele Reinward aus Sachsen und überquerte erneut als Erste die Ziellinie.

Ebenfalls erfolgreich unterwegs: Zwei Titel für Niklas Heuser

Mit guten Rennen überzeugten auch Tobias Heuser und der für die KG Essen startende Niklas Heuser. Im Langstrecken-Einerkajak der Herren Leistungsklasse mit Weltmeister Max Rendschmidt und dem WM-Dritten auf dieser Strecke Nico Paufler in einem hochrangigen Feld startend, nutzte Tobias Heuser seine Routine aus einer Vielzahl von Marathonrennen und sicherte sich einen starken sechsten Platz.

Der für die KG Essen startende Niklas Heuser gewann in den Zweierkajaks über die 500m Distanz (hier mit Ferdinand Dittmer) und 1000m (mit Nico Paufler) in zwei starken Rennen den Titel des Deutschen Meisters. Eine weitere Vizemeisterschaft fuhr Niklas Heuser im Viererkajak über die 500m Distanz ein.

„Das war der Abschluss einer drastischen Saison“, bilanzierte Trainer und AKC-Vorsitzender Karsten Heuser. „Ich bin skeptisch, ob wir das in den nächsten Jahren noch steigern können. Aber jetzt steht erst einmal eine verdiente Pause und ein paar kleinere lokale Wettkämpfe an.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen