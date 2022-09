Freitag RWO – MSV: Alle Hinweise für die Fans beider Lager

Die RWO-Fans feuern ihre Mannschaft an – gegen den MSV am Freitag garantiert noch eine Spur heftiger als gewohnt. |

Oberhausen. Freitag, 19 Uhr, steigt das Pokalspiel zwischen RWO und dem MSV im Stadion Niederrhein. Folgend Hinweise für Fans in Sachen Tickets und Anreise.

Freitag, 23. September, empfängt Rot-Weiß Oberhausen den MSV Duisburg zum Derby in der 2. Runde des Niederrheinpokals. Der Anstoß im Stadion Niederrhein erfolgt um 19 Uhr. Hier folgend alle Hinweise zum Spiel

Stadion/Kassen/Tickets: Tickets sind im Online-Shop unter www.lms-ticket.de/rwo/, unter der Telefon-Hotline (01803 019040, 0,09 €/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min, an allen bekannten Vorverkaufsstellen an der Touristinfo im Westfield CentrO und am Hauptbahnhof (www.oberhausen-tourismus.de/) erhältlich.

Zusätzlich können die Tickets im Fanshop am Stadion Niederrhein gekauft werden. Am Donnerstag von 15-19 Uhr. Am Spieltag können ab 17 Uhr an den Tageskassen Karten gekauft werden. Die Stadiontore öffnen am Freitag bereits um 17 Uhr.

Anreise/Anfahrt

Was darf ich mit ins Stadion nehmen?: Ins Stadion dürfen nur Taschen mitgenommen werden, die nicht größer als DIN A4 sind. Am Stadion befindet sich keine Möglichkeit zur Abgabe von Taschen.

Ebenfalls verboten sind Flüssigkeiten, Deodorants, Waffen jeglicher Art und Pyrotechnik.

Öffnung Fankneipe: Die Fankneipe am Stadion Niederrhein öffnet am Freitag um 16 Uhr.

Wegen des hohen Verkaufsaufkommens und der immer noch angespannten Parksituation aufgrund der Bauarbeiten an der Betuwe-Linie, sind die wichtigsten Anreisehinweise hier aufgeführt:

Für RWO-Fans: RWO rät seinen Anhängern zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dafür pendeln, wie auch im Ligabetrieb, Busse der Stoag vom Hauptbahnhof, dem Bahnhof Sterkrade und dem Bahnhof Osterfeld zum Stadion Niederrhein.

Nach dem Spiel pendeln die Shuttlebusse ausschließlich zum Bahnhof Sterkrade.

Mit dem Auto anreisende Fans können den Parkplatz P4 und den P&R an der Werthfeldstraße nutzen, von dem auch Shuttlebusse zum Stadion pendeln.

Für Gäste-Fans: Mit dem Zug anreisende Gästefans können das Stadion Niederrhein mit speziell eingesetzten Shuttlebussen erreichen. Diese werden am Westausgang des Hauptbahnhofs (Hansastraße) eingesetzt und fahren bis zur Konrad-Adenauer-Allee, von wo der Gästeeingang über einen kurzen Fußweg erreicht werden kann. Nach dem Spiel pendeln die Busse nicht wie ursprünglich zum Hauptbahnhof. Auf dem Rückweg fahren die Shuttlebusse zum Bahnhof Sterkrade, von wo die Fans mittels Regelzugverbindungen zurück nach Duisburg reisen können.

Mit dem Auto anreisende Fans aus Duisburg können die Centro-Parkplätze P9 und P10 an der Rudolf-Weber-Arena nutzen. Von dort aus kann der Gästeeingang fußläufig in ca. 15 Minuten erreicht werden.

