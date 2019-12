Oberhausen. Im Schulsport Volleyball ist das Sterkrader Gymnasium in Oberhausen klar dominant.

Freiherr-vom-Stein ist das Maß der Dinge

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium vertritt im Schuljahr 2019/2020 die Stadt Oberhausen auf Bezirksebene, in der die Oberhausener Volleyball-Stadtmeisterteams der weiterführenden Schulen in den Wettkampfklassen (WK) II und III auf die Stadtmeister aus Duisburg und dem Kreismeister aus Wesel treffen.

Das Freiherr-Sportlehrerteam um Tugba Alaca konnte sich dabei sowohl in den WK III (Jahrgänge 2005-2008) der Jungen und Mädchen als auch in der WK II (2003-2006) der Mädchen über die Titel freuen. Mit jeweils 2:0-Erfolgen gegen die Heinrich-Böll-Gesamtschule (WK III Jungen) und die Friedrich-Ebert-Realschule (WK II Mädchen) dominierten die Freiherr-Talente ihre Finalspiele.

Fehlende Meldungen der WK III

In der WK III der Mädchen qualifizierte sich das Freiherr-Team konkurrenzlos für die erste Bezirksrunde, die aufgrund fehlender Meldungen am 13. (Jungen) und 16. (Mädchen) Januar 2020 in Moers ohne Oberhausener WK II-Jungenmannschaft stattfinden wird.

In den weiteren Wettkampfklassen konnte sich in der WK IV (2007-2010) der Jungen die Heinrich-Böll-Gesamtschule durchsetzen. Das Team von Sportlehrer Jörg Conzen holte sich den Sieg in einem über weite Strecken ausgeglichenen Endspiel mit einem 2:1-Erfolg gegen die Friedrich-Ebert-Realschule.

Dreikampf in der WK I

Immerhin konnte sich Ebert-Sportlehrer Peter Huntenburg über den Titel in der WK IV der der Mädchen freuen, den sein Team genauso kampflos einfuhr wie die von einer kurzfristigen Absage profitierenden WK I-Jungen (2001-2004) der Heinrich-Böll-Gesamtschule.

Einen Dreikampf gab es hingegen in der WK I der Mädchen zwischen dem Freiherr, dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium und der Heinrich-Böll-Gesamtschule. Hier triumphierte nach zwei 2-0-Erfolgen das Freiherr vor dem Bertha, welches wiederum nach einem 2-0-Triumph gegen Böll den Vize-Stadtmeistertitel einfuhr.

Für den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe sorgten AfS-Volleyball-Fachleiter Egbert Spickenbom sowie AfS-Mitglied Richard Schwedler. Die erfolgreichen Volleyballer wurden mit den Stadtmeister-T-Shirts der Stadtsparkasse Oberhausen und den Ehrenurkunden des Ausschusses für den Schulsport für das Schuljahr 2019/2020 ausgezeichnet.