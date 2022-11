Frauen des TV Jahn Königshardt festigen die Tabellenführung

Oberhausen. Durch den 3:1-Sieg beim Moerser SC bleiben die Jahn-Frauen in der Volleyball-Verbandsliga vorn. Auch die Tbd.-Herren bleiben erfolgreich.

Verbandsliga Frauen: Moerser SC – Jahn Königshardt 1:3: In den ersten beiden Sätzen spielte das Team konzentriert mit wenig Fehler. So wurden beide 25:17 gewonnen. Danach ließ die Konzentration nach. Moers erhöhte den Aufschlagdruck, Jahn produzierte viele Annahmefehler (2:8). Durch gute Aufschläge wurde der Rückstand in ein 15:12 gedreht. Dann folgten viele Eigenfehler (21:25). Im vierten starteten die Gäste konzentrierter. Doch Moers hielt bis zur Mitte mit. Erst dann gelangen Jana Röwer und Lara Kißmann einige gute Aufschläge hintereinander, die den entscheidenden Vorsprung ergaben: 25:19.

Einen sehr guten Tag erwischten Yvonne Kempkes und Zuspielerin Lara Kißmann.

Jahn: Kempkes, Kißmann, Wegner, Röwer, Treder, Otto, Dittrich, van Acken und M. Martin.

Verbandsliga Männer Tbd. Osterfeld – Westfalia Epe 3:0: Auch im sechsten Spiel in Folge geht das Team von Trainer Markus Köster als Sieger vom Feld. „Das ist nicht selbstverständlich. Seit dem letzten Spiel waren wegen Krankheiten und Verletzungen teilweise nur sechs Spieler im Training“, zeigte sich Köster erleichtert.

Osterfelder überwanden wieder alle personellen Hürden

Vor allem im Mittelblock fehlten die Optionen. Niklas Köster und Tim Willbrand sind verletzt, Stefan Diehl fehlte privat bedingt. Neben dem ebenfalls angeschlagenen Hendrik Jansen übernahm Routinier Markus Gronen (Tbd. II) die Mittelblocker-Position. Ansonsten stand im Wesentlichen die Stammformation auf dem Feld.

„Epe hat uns vor allem in der Feldabwehr gefordert, da sie hoch und hart angreifen als auch gelegte Angriffe im Repertoire haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir uns einstellen können“, sagte Kapitän Patrick Syrowiszka.

Kurios verlief der zweite Satz. Der Turnerbund erspielte sich im Satzverlauf durch zwingende Aufschläge und gute Abwehr eine Zehn-Punkte-Führung, was Köster dazu veranlasste, auf beiden Außen zu wechseln. 23:13 führte Osterfeld, es folgte eine beispiellose Serie von Eigenfehlern bis zum 23:22. Syrowiszka: „Das darf uns so niemals passieren. Zum Glück haben wir den Satz trotzdem gewonnen.“ So hieß es 25:19, 25:23, 25:22.

Tbd.-Frauen diesmal von ihrer Bestform entfernt

Damit gehört der Turnerbund mit nun 18 Punkten aus acht Spielen zum Spitzenquartett der Verbandsliga. Im letzten Spiel der Hinrunde geht es in zwei Wochen zu Spitzenreiter Holsterhausen.

Osterfeld: Beck, Fischer, Graca, Grimm, Gronen, Jansen, Reese, Reinelt, Syrowiszka.

Landesliga Frauen: VC Reken – Tbd. Osterfeld/Bottrop 3:1: Unnötige Niederlage gegen den Dritten Schon im ersten Satz deutete sich an, dass das Team von Trainer Egbert Spickenbom nicht in der Form des letzten Spieles war (27:25). Weder durch die Mitte noch über die Außenangreiferinnen wurde Druck erzeugt. Im zweiten Satz kam mit Laura Lischka ein wenig Druck über Außen. Doch das reichte nur zum Gewinn des zweiten Satzes (23:25). Zuspielerin Nora Fuhrmann versuchte alles, um die Angreiferinnen ins Spiel zu bringen, doch oft fehlte es am Timing. So ging das Spiel verdient an Reken (25:12, 25:20).

Bezirksliga Männer: Tbd. Osterfeld II – MTG Horst III 3:1: Nach dreimonatiger Verletzungspause standen zwei Spieler der letzten Saison wieder zur Verfügung. Zuspieler Anour Tahiri überzeugte sofort. Nach ausgeglichenem Anfang liefen die Osterfelder ab Mitte des Satzes einem Vorsprung der Horster hinterher. In der Schlussphase erzwangen die Osterfelder unter Ausnutzung aller Auszeiten und Reservespieler die Wende zum 26:24. Wenn der zweite Satz mit 25:23 endet, weiß man, dass MTG Chancen hatte. Insgesamt zeichnet die Herren II aus, dass viele Bälle aus der Abwehr spielfähig verteidigt wurden und zum Erfolg führten.

Der breiten Ballverteilung und den schnellen Bällen über die Mittelspieler Fabian Kraus und Markus Gronen setzte der MTG nichts weiter entgegen, der dritte Satz endete 25:15. Nach überstandener Kapselverletzung steht Joan Sat bereit.

