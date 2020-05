Fördergeld für neuen Kunstrasen beim OTHC

OTHC-Abteilungsleiter Sebastian Meister zeigt es an: Der alte Kunstrasen an der Arenastraße ist ein Flickenteppich.

Oberhausen. Das Land NRW bezuschusst den Neubau des Kunstrasens für den OTHC mit 410.000 Euro. Drei weitere Vereine werden unterstützt.

Die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat jetzt weitere Fördermaßnahmen im Programm „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Davon profitieren in Oberhausen der OTHC, der Oberhausener Kanu-Verein, TC Blau-Weiß Sterkrade und der Tbd. Osterfeld.

Der OTHC freut sich über einen dicken Batzen für ein Kernanliegen. Denn gefördert wird die Sanierung, Instandsetzung und Modernisierung des Hockeyplatzes in Höhe von 409.770 Euro.

Bootshalle beim OKV wird saniert

Gefördert werden beim OKV die Sanierung der Bootshalle, die Errichtung einer Photovoltaikanlage, die Sanierung der Sanitäranlagen sowie die Sanierung der Turnhalle in Höhe von 75.470 Euro. Der TC Blau-Weiß bekommt zur Sanierung der Tennishalle einen Zuschuss in Höhe von 36.450 Euro.

Beim Turnerbund Osterfeld werden die Modernisierungsmaßnahmen in der Turnhalle, die Errichtung eines Regenschutzes am Eingang der Turnhalle, die Plattierung der Gehwege und Errichtung eines Absturzgitters, die Modernisierung der Prallwände sowie die Erneuerung der Zaunanlage an den Tennisplätzen in Höhe von 119.752 Euro unterstützt.

120.000 Euro für den Tbd. Osterfeld

Milz: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung der Sportstätten in NRW zu leisten.

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen zur Verfügung.