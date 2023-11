Finale um Platz zwei für das Kunstturnteam Oberhausen

Oberhausen. Am letzten Wettkampftag ist das KTTO im TC 69 am Samstag zu Gast beim TuS Vinnhorst II. Dem Sieger winkt ein Platz im Aufstiegsfinale.

Am letzten Wettkampftag ist Drittligist Kunstturnteam Oberhausen im TC 69 am Samstag (14 Uhr) zu Gast beim TuS Vinnhorst II in Hannover. Beide Mannschaften sind vor dem Duell punktgleich, wenngleich aufgrund des besseren Gerätepunkteverhältnisses die Gastgeber als Tabellenzweiter vor den Schmachtendorfern in den Wettkampf gehen. Dem Sieger des Duells winkt ein Platz im Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga.

Während die Vinnhorster in Bestbesetzung antreten werden, verzichtet das KTTO auf die Unterstützung aus den Niederlanden. „Wir haben unser Saisonziel erreicht, Jermain Grunberg braucht eine Pause und uns spart es Geld ein“, sagt Trainer Sydnee Ingendorn über die Entscheidung.

In der letzten Begegnung rechnet sich das KTTO eher geringe Siegchancen aus. So waren nicht zuletzt die Leistungen der Nachwuchsturner des TuS Vinnhorst beim Deutschland-Pokal sehr beeindruckend. „Ergänzt durch Gerätespezialisten ist diese Mannschaft sehr gut aufgestellt und ein Garant dafür beim Aufstiegsfinale gute Chancen zu haben“, weiß Ingendorn.

