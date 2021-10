Festabend: SuS 21 Oberhausen feiert seinen 100. Geburtstag

100 Jahr Feier des SuS 21 Oberhausen e.V. 100 Jahre Schleuse, am Freitag, 22. Oktober 2021 in der Stadthalle Oberhausen. Die Tanzgarde Weiss - Grün HOAG bei ihrer Darbietung. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Oberhausen. Der Klub von der Schleuse beging seinen 100. Geburtstag mit einem Festabend in der Luise-Albertz-Halle. DSDS-Sieger Davin Herbrüggen trat auf.

In der festlich geschmückten Luise-Albertz-Halle feierte SuS 21 Oberhausen seinen 100. Geburtstag. Durch den Festabend führte souverän der 1. Vorsitzende Detlef Peters. Den Auftakt machte die Aktiven Garde der KG Weiss Grün Hoag, die mit ihrem Showtanz der kommenden Session „Candyland“ zum einen eine gelungene Premiere feierte und zum anderen ein buntes Bühnenbild präsentierte.

Weiter ging es mit Steffen Heidrich, einem Roland-Kaiser-Double aus Dresden, der die gute Stimmung auf das nächste Level brachte und die Gäste zum Mitsingen und Tanzen animierte. Für eine kurze Erholung sorgte ein Gespräch mit Schleuse-Mitglied Peter Jötten, der einige Anekdoten aus der Vereinschronik wiedergab. Diese hatte er mit besonderen Engagement zum 100 Jährigen in einer Buchform fertiggestellt. „Sie soll verkauft werden, der Erlös geht unter anderem an die Jugend“, sagte Peters.

Einige bekannte Kicker hat der Verein aus Dellwig – heute offiziell Borbeck – hervorgebracht. Jürgen Wloka spielte bei Borussia Mönchengladbach, Alf Heck beim MSV Duisburg und Uwe Brock bei Rot-Weiß Oberhausen.

Ausgelassene Stimmung

Tolle Stimmung bei dem Festakt zum 100. Geburtstag von SuS 21 Oberhausen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Anfänge des Dorfes sind aus dem Jahr 1905 datiert, als erste Koloniehäuser mit Wohnungen für Arbeitskräfte der Zeche Vondern entstehen. Die ersten Pläne zur Gründung gab es 1920, ein Jahr später war es in der Gaststätte Paul Roth so weit. Kurz darauf gab es einen eigenen Platz an der Ecke Ripshorster Einbleckstraße, am 21. September 1921 das erste Meisterschaftsspiel. 1928 folgte die Einweihung des neuen Platzes am Klaumer Bruch.

Der nächste Liveact brachte derweil die Stadthalle erneut zum Beben. Nockes, ein Vollblutmusiker aus Oberhausen, rockte zusammen mit seinem Gitarristen Stefan den Saal. Sie wurden erst nach etlichen Zugaben von der Bühne gelassen.

DSDS-Sieger Davin Herbrüggen nutzt den Heimvorteil

Für eine kurze Pause sorgten die Filmeinspielungen vom Platzumbau (Ende 2020 wurde der neue Kunstrasen im „Schleusenpark“ fertig) und der letzten Aufstiegsfeier. Dann gab es noch eine Überraschung für alle Anhänger der Schleuse: Es wurde ein neues Vereinslied präsentiert, dass erst kurz vor dem Festabend abgemischt und eingesungen wurde.

Der letzte Künstler an diesem Abend war Davin Herbrüggen, der DSDS-Sieger von 2019. Er ist an der Schleuse aufgewachsen und eng mit dem Verein verbunden. Herbrüggen nutzte seinen Heimvorteil und begeisterte mit einer bunten Mischung seiner Songs. Bis zum offiziellen Ende um 1 Uhr spielte noch DJ Double D zum Tanz auf.

