Feinschliff geht in die letzte Phase – noch einige Tests

Oberhausen. Kommendes Wochenende wird im Kreis, in Bezirks- und Landesligen wieder Fußball gespielt. Die Testphase neigt sich dem Ende zu.

Spvgg. Steele – SW Alstaden 6:1 (3:1): Gleich einige der Leistungsträger der Alstadener haben das Wochenende vor dem Rückrundenstart zu einem Kurzurlaub genutzt und so musste Spielertrainer Raphael Steinmetz mit einem Rumpfkader auskommen.

„Für die Ausgangslage war das eigentlich in Ordnung“, fand er trotz der am Ende recht deutlichen Niederlage bei dem Essener Landesligisten. Fabio Saporito brachte die Gäste in Führung und danach besaßen die Alstadener sogar noch zwei klare Chancen. Doch die blieben ungenutzt und so drehten die Steeler mehr und mehr die Partie. Mit Jan Hünting und Alexander Krobok standen am Ende sogar zwei Torhüter der Alstadener als Feldspieler auf dem Platz.

SW Alstaden wird am Wochenende wieder komplett sein

Zum Rückrundenauftakt gegen Vierlinden nächsten Sonntag dürfte das nicht mehr der Fall sein, wenn die Urlauber wieder am Ball sind.

SuS 21 – Arminia Klosterhardt II 1:1 (0:1): Arminen-Trainer Christian Dahlbeck sah ein schwächeres Vorbereitungs-Spiel seiner Mannschaft. „Derzeit wechseln sich gute und schlechte Auftritte schön regelmäßig ab“, findet Dahlbeck.

Zu viele Fehlpässe und eine insgesamt zu unkonzentrierte Vorstellung der Gäste sorgten dafür, dass Dahlbeck „rundum nicht zufrieden“ war. Marcel Gabor hatte für die Halbzeitführung gesorgt, die von Albert Pracht nach dem Wechsel egalisiert wurde.

Arminia Lirich – VfB Bottrop II 4:2 (3:0): „Die erste Halbzeit war sehr ordentlich, in der zweiten Hälfte haben meine Jungs die Vorgaben allerdings nicht mehr erfüllt und sich folgerichtig zwei Gegentreffer gefangen“, analysierte Jens Szopinski.

„Unterm Strich konnte ich jedenfalls weitere Erkenntnisse sammeln.“ Beide Mannschaften mussten mit einem Rumpf-Kader antreten, die Liricher zeigten sich dabei deutlich besser in Tritt als ihre Gäste aus der Nachbarstadt. Marius Dyballa, Jun Yamaguchi und Andre Peters trafen, zudem produzierten die Bottroper ein Eigentor.

Arminia Lirich testet noch einmal gegen Klosterhardt II

Die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt am Sonntag (beim SC Buschhausen) steht für die Arminia am Mittwoch an: Um 19.30 Uhr gastiert Arminia Klosterhardt II im Käfig.

RWO-Team 12 – VfB Bottrop II 2:7 (1:4): Die Vorbereitung steht bei den Kleeblättern unter keinem guten Stern – die schlechten Ergebnisse außer Acht gelassen. „Wir kämpfen mit vielen Faktoren“, sagt Sebastian Saß. „Und mit Blick auf den Rückrundenstart am Sonntag ist das schon harter Tobak.“ Die ohnehin ersatzgeschwächten Oberhausener mussten bereits nach fünf Minuten Robin Kinowski auswechseln, eine Viertelstunde später musste Dominik Lerke passen.

Zu allem Überfluss kassierte Godson Dela Coffie auch noch einen knallroten Karton. „Wir werden im Verein die Köpfe zusammenstecken und müssen uns irgendwas einfallen lassen“, will Saß bis zum kommenden Sonntag irgendwie die Kurve kriegen. Kevin Bongers erzielte beide Treffer für RWO. Einen weiteren Test absolvieren die Rot-Weißen am Mittwoch um 20 Uhr an der Lindnerstraße gegen Hibernia Alstaden.

SC 20 II – SV Sarajevo 1:3 (1:1): „Das war ein guter Test“, freute sich Björn Bohn über den Vergleich bei der von Carsten Kemnitz trainierten Spielclub-Reserve. „Ein intensives Spiel, und dass der SC 20 gepresst hat, kam uns auch entgegen“, so Bohn. Sanid Fazlic unterstrich mit einem Treffer seine hervorragende Form, zudem netzten Aid Turajlic und Bahrudin Sahinovic für den SV Sarajevo. Für die „Knappen“ markierte Zahid Qureshi den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Den letzten Feinschliff holt sich heute Abend (Anstoß 20 Uhr) der SC Glück-Auf Sterkrade. Die Mannschaft von Neu-Trainer Christian Kinowski empfängt dann SuS Schwarz-Blau Gladbeck an der Alsfeldroad.