Der SV Sarajevo (lau) kommt einfach nicht in Schwing, gegen BW Fuhlenbrock setzte es jetzt ein 2:5.

Fußball-Kreisliga A FC Sterkrade 72 löst Arminia Lirich an der Spitze ab

Oberhausen. Viele Tore, Wechsel an der Spitze und ein Abbruch wegen zu wenig Spielern. Das lange Wochenende in der Kreisliga A hatte es in sich.

Das nächste Festival an der Kuhle! Diesmal allerdings für den Gegner, der in der Fußball-Kreisliga A SC Buschhausen 1912 hieß und die zweite Mannschaft von SWA mit 13:0 (4:0 ordentlich vermöbelte. „Buschhausen war sehr gut, wir waren sehr schlecht“, fasste SWA-Coach Felix Pankotsch zusammen. „Gut, dass wir Freitag schon das nächste Spiel haben, dann haben wir nicht so viel Zeit, um darüber nachzudenken.“

Die Buschhausener manövrierten sich nach zwei Treffern in den ersten vier Minuten bereits auf die Siegerstraße. Und spätestens nach der Roten Karte gegen Alstadens Schlussmann Julian Günther wegen Notbremse war der Drops gelutscht. „Man hätte da nicht zwingend Rot geben müssen“, fand 12er Coach Daniele Lepori. „Da stand es eh schon 5:0. Ich hätte ein Auge zugedrückt.“ Die Schwarz-Gelben zeigten allerdings kein Erbarmen mit dem überforderten Gegner und zerlegten die Kuhle-Kicker regelrecht. „Auch wenn das doof klingt: Wir hätten zur Pause sogar noch höher führen können“, so Lepori.

SC 1912 zeigte kein Erbarmen gegen SWA II

„Aber solch ein Sieg tut uns richtig gut. Letzte Saison haben wir nur auf die Fresse bekommen, jetzt zahlt sich unsere Hartnäckigkeit aus und die Leute sehen, dass wir doch ziemlich gute Arbeit leisten.“ Eine glatte Eins verdiente sich Patrick Szovan, der mit sechs Treffern der Mann des Tages war. Allessandro Murtinu (2), Sven Buil, Adrian Marcinkowski, Nils Bothe, Florian Röhring und Kalle Okon besorgten den Rest.

Einen Spielabbruch gab es bereits am Samstag in der Partie zwischen der zweiten Mannschaft des SC 20 und der Reserve von Arminia Klosterhardt. Die Gäste führten bis dato 3:1 und werden die Punkte am grünen Tisch erhalten. Nachdem der SC 20 bereits drei Platzverweise hatte hinnehmen müssen, verletzte sich ein Spieler und Coach Marko Schmidt konnte nicht mehr wechseln. Und da mit sechs Feldspielern nicht gespielt werden darf, musste Schiri Lenny Kortz die Partie vorzeitig beenden. „Schade“, fand Klosterhardts Trainer Toni Collura. „Das war ein richtig flottes, gutes und vor allem sehr faires Spiel. Es ging hin und her.“

Post kam gegen Arminia Lirich noch zurück

Arminia Lirich empfing den Post SV zum Flutlichtspiel und beide Teams geizten nicht mit Unterhaltung. Am Ende stand ein gerechtes 4:4 (2:0). Und Lirich gab damit die Spitze ab, da der FC 72 nach seinem hohen Sieg übernahm.

Die Postler feierten das wie einen Sieg, die Liricher hingegen waren angefressen. „Das dürfen wir nie aus der Hand geben“, schüttelte der Vorsitzende Carsten Berg nach dem Spiel den Kopf.

Ganz unrecht hatte er nicht. Wenn man als Tabellenführer nach Toren von Andre Peters und Marius Dyballa 2:0 führt, sollte man das über die Zeit bekommen. Taten die Hausherren nicht – und das hatte zwei Gründe. Zum einen traten die Postler mutig auf und setzten spielerisch Akzente, zum anderen kamen die Rot-Weißen pomadig aus der Halbzeitpause, dass man von einem „selbst schuld“ sprechen kann. Ein Doppelschlag von Dominik Meißner brachte die Postler zurück, Marvin Lettau drückte sogar zum 3:2 für die Gäste ein. Das war der Weckruf für die Arminia, die wieder den Takt angab und durch Anthony Annan und Andre Peters die Partie drehte.

Dann wurde es hitzig. Nach einer Rangelei zwischen den Bänken auf Höhe der Mittellinie (es war die Rede von Spucken und Schlagen) bildete sich das Rudel, das keiner sehen will. Wollte auch Schiri Timo Schmidt nicht und brach die Partie ab. Dachten alle. Letztlich stellte sich heraus, dass er nur unterbrochen hatte, die Gemüter beruhigten sich. Als Folge des Geschubses sahen Gentrit Bajraj und Joel Lettau Rot. Letzterer meinte: „Ich habe keine Ahnung, warum ich Rot bekomme. Mir hat jemand eine geknallt, ich habe nichts gemacht.“

Sarajevo mit einer erneuten Niederlage

Abgehakt, es waren noch ein paar Minuten zu spielen. Wer dachte, die Arminia würde den Vorsprung über die Zeit spielen, sah sich getäuscht. Die Postler hatten richtig Bock auf den Ausgleich und warfen noch einmal alles nach vorne. Und tatsächlich: Nur kurz nach Wiederanpfiff nickte Dominik Meißner zum Ausgleich ein. Verdient, weil Arminia zu wenig machte (und oft am superstarken Keeper Lukas Schwebig scheiterte) und Post kämpfte.

Im zweiten Freitagsspiel unterlag der SV Sarajevo erneut. Unter Leitung von Asmir Dedic unterlagen die Schmachtendorfer bei BW Fuhlenbrock 2:5 (1:3). Alen Arnautovic und Esef Hodzic trafen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen