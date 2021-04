Ex-NBO-Spielerin Sonja Greinacher ist Meisterin in Polen

Oberhausen. Sonja Greinacher, die zwei Jahre lang das NBO-Trikot trug, freut sich mit ihrem Verein Arka Gdynia über die nationale Meisterschaft in Polen.

Sonja Greinacher, ehemalige Basketball-Spielerin der New Baskets Oberhausen, gewann mit Arka Gdynia die polnische Meisterschaft. Der Klub setzte sich mit 3:2 Partien gegen Polkowice durch.

Die Essenerin Greinacher wechselte 2009 nach einem Highschool Jahr in den USA als 17-Jährige zum Bundesligisten NBO, wo sie in der Jugend sowie bei den Damen spielte. Zur Spielzeit 2011/2012 wechselte sie erneut in die USA an die Gonzaga University.

Im entscheidenden fünften Spiel um die polnische Meisterschaft, das Greinach-Team hatte die Final-Serie bereits mit 2:0 angeführt, siegte Arka Gdynia 97:69. Großen Anteil hatte Sonja „Sunny“ Greinacher, nach 24 Minuten auf dem Parkett waren zwölf Punkte (5/6, 2/2 3er), drei Rebounds und zwei Assists für sie notiert. Aktuell steht sie im A-Kader der deutschen Damen und hat im 3x3-Bereich noch die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.