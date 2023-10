Ex-Kleeblatt Chris Führich in Nationalmannschaft berufen

Oberhausen. Schnell war klar, dass RWO in der U19 Chris Führich nicht würde halten können, zu gut entwickelte sich der Kapitän. Jetzt ist er im Nationalteam.

Chris Führich, der von 2015-2017, das Trikot von Rot-Weiß Oberhausen trug, wurde am Freitagmorgen in den Kader der Nationalmannschaft berufen.

Führich lief während seiner Zeit in Oberhausen für die U19-Junioren in der Bundesliga auf. In 26 Partien stand der Mittelfeldmotor auf dem Platz und sicherte sich dabei neun Scorerpunkte. Führichs Weg führte über den 1. FC Köln, Borussia Dortmund und den SC Paderborn schließlich zum VfB Stuttgart. Mit den Schwaben belegt er aktuell den zweiten Platz in der Bundesliga.

Nun wurde der Zehner und Spielmacher zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert und wird somit für die Spiele gegen die USA am 14. Oktober und Mexiko am 18. Oktober zum Kader gehören.

